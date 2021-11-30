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Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 30.11.2021

В Симферополе специалисты «КРЫМ-СПАС» и МБУ «Город» продолжают уборку упавших деревьев. По информации администрации крымской столицы, работы ведутся на улицах Жуковского, Объездной, Скрипниченко, Аральской, Генерала Васильева.

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

Всего в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений в Крыму зафиксировано около 100 происшествий, связанных с падением деревьев. Из них большинство – в Симферополе.

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

По информации муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30мм). Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы – 25-30 м/с.

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя, МБУ «Город» поручено организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения. В том числе, предусмотреть резерв техники и ГСМ для ликвидации последствий подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей, а также на постоянной основе проводить очистку отводных каналов, ливнестоков и дренажных сетей, расчистку русел рек Салгир, Славянка, Абдалка, Малый Салгир.

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

Что же касается электроэнергии, на 16:00 30 ноября в Крыму частично обесточены 9 линий 6-10 кВ, отключены 76 трансформаторных подстанций. Без электричества остаются около 2 300 абонентов в Симферополе и Симферопольском районе и до 450 абонентов в Белогорском и Бахчисарайском районах.

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

Фото: администрация Симферополя и КРЫМ-СПАС.

Коммунальщики и спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра в Симферополе

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