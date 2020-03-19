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Коммунальщики Симферополя приводят в порядок проспект Победы

Коммунальщики Симферополя приводят в порядок проспект Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 18:32 19.03.2020

В столице Крыма, на проспекте Победы, ежедневно ведутся работы по его благоустройству к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Подабед.

Коммунальщики Симферополя приводят в порядок проспект Победы

На прошедшей неделе сотрудники МБУ «Город» провели работы по разравниванию почвы на 660 квадратных метрах и штыковку почвы на проспекте Победы. Также осуществлена обрезка 24 кустарников, — рассказал он.

Коммунальщики Симферополя приводят в порядок проспект Победы

Кроме того, в рамках благоустройства на проспекте Победы за минувшую неделю было посеяно 1 500 квадратных метров газонной травы и высажено 100 кустарников.

Коммунальщики Симферополя приводят в порядок проспект Победы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Коммунальщики Симферополя приводят в порядок проспект Победы

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