Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Компания Amazon оштрафована за доставку товаров в Крым

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Amazon оштрафована за доставку товаров в Крым
Иллюстрация: ФБ

Компания Amazon оштрафована за доставку товаров в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 09.07.2020

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за поставки товаров в Иран, Сирию и Крым в период с ноября 2011 по октябрь 2018 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, в этот период онлайн-ритейлер принимал заказы от лиц, находящихся в заграничных представительствах Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии.

Как поясняется на сайте Минфина США, эти поставки являлись нарушением санкционных программ, введенных управлением по контролю за иностранными активами. По данным OFAC, компания Amazon не проверяла должным образом адреса и имена клиентов, контролируя эти данные в связи с санкциями.

По закону максимальный размер штрафа за явное нарушение данных предписаний составляет 1 038 206 212 долларов. Однако учтен тот факт, что компания Amazon «добровольно сообщила о нарушении», а также то, что это нарушение не является особо тяжелым, и назначила штраф в размере 134 523 долларов.

Компания Amazon оштрафована за доставку товаров в Крым

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.