Компания I.Boroda выпустила новое средство для ухода за бородой

Густая шикарная борода является символом мужественности с давних времен, а сейчас ее наличие позволяет мужчине идти в ногу со временем, соответствовать критериям капризной моды, быть стильным и элегантным. Но не у каждого мужчины есть такая возможность. Из-за генетической предрасположенности, негативного воздействия внешних факторов и напряженного рабочего дня могут появиться проблемы:

волосы выпадают, появляются проплешины; борода растет очень медленно, неравномерно; торчат отдельные волосинки, нарушают гармоничный образ.

Волосы бороды существенно грубее, чем волосы на голове. Вот почему современному мужчине необходимо обязательно правильно за ними ухаживать. В противном случае, они будут смотреться некрасиво и неопрятно.

На данный момент существует множество ухаживающих средств для бороды и усов. В этом многообразии очень легко потеряться и выбрать действительно работающее средство.

Компания I.Boroda на основе многолетних исследований разработала уникальную формулу, которую применила при создании увлажняющего масла, направленного на профессиональный уход за растительностью на лице. В него входят только натуральные компоненты и масла, что выгодно выделяет его из линейки других подобных средств. Красивое оформление и элегантная упаковка делают этот продукт замечательным подарком вашим бородатым друзьям, будь они директорами или инструкторами по горнолыжному спуску. Красивая ухоженная борода подойдет не только к деловому элегантному стилю, но и к спортивному непринужденному образу. Производитель масла гарантирует появление блеска, возбуждающий аромат, легкое расчесывание и ускоренный рост бороды и усов.

Все компоненты данного продукта идеально подобраны. Инновационное масло не только ухаживает за волосяным покровом, но и питает кожу под бородой и усами. Если вы долго собирались отрастить бороду, то сейчас самое время встретить новый год с новым образом.

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