Компания I.SKIN разработала уникальный продукт, способный сделать кожу подтянутой и красивой без посещения массажного салона

Бренд I.Skin появился на рынке косметических продуктов сравнительно недавно, но уже успел зарекомендовать себя среди женщин, заботящихся о своей коже. Компания старается помогать в решении проблем по омоложению, подтяжке, осветлению и борьбе с другими несовершенствами. Так, одними из любимцев девушек стали I.Skin отбеливающий крем от пигментных пятен и ночной омолаживающий крем для лица.

Принято считать, что идеальная кожа у многих звёзд не от рождения. Смотря на их ровную и бархатную кожу без изъянов, большинство женщин тяжело вздыхают. Конечно, они пользуются услугами личных высокопрофессиональных косметологов и массажистов, проходят регулярные дорогостоящие SPA-процедуры. Но что, если для поддержания своей кожи в идеальной форме не нужны массажные салоны и многомиллионные гонорары? Теперь вы можете провести полный комплекс антицеллюлитных процедур у себя дома с использованием разработанного компанией I.Skin комплекта уходовой косметики.

Антицеллюлитный комплект I.SKIN – это уникальная продукция, созданная на основе натуральных компонентов. В её составе кофеин, белая глина, морская соль и несколько разновидностей полезных масел, включая масло миндаля, авокадо, зелёного чая, ши, оливковое. С его помощью можно избавиться от непривлекательной «апельсиновой корки» на разных стадиях её образования. Он прекрасно увлажняет, омолаживает и разглаживает кожу, делая её красивой, ровной и безупречной. Это не чудо-средство, а сбалансированный природный комплекс, каждый элемент в котором был тщательно подобран. В состав набора включается четыре продукта:

скраб для тела (бережно очищает и выравнивает кожу, делает ее шелковистой);

горячее обертывание (выводит лишнюю жидкость и токсины, обновляет кровь, восстанавливает обменные процессы);

холодное обертывание (способствует омоложению, снятию отёчности и активизации обменных веществ);

лифтинг-крем для тела (помогает разгладить кожу, является профилактикой растяжек, способствует ускорению синтеза коллагена).

Ведущие специалисты в области косметологии и дерматологии отмечают несравненную пользу для кожи компонентов, которые входят в состав комплекса. Благодаря им комплект I.Skin станет отличным решением в борьбе с отёками, целлюлитом и растяжками. Не прошли мимо уходового набора I.SKIN и популярные блогеры.

Комплект обладает приятным запахом и идеальной консистенцией, является уникальным в своей ценовой категории и легко справляется со своей задачей, избавляя от неровностей и несовершенств кожи. Приобрести антицеллюлитный комплект Айскин можно на популярных торговых площадках. Тем более на первых порах производитель предлагает хорошую скидку.