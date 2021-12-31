Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает туристический поезд в Крым

Транспортная компания « Гранд Сервис Экспресс » совместно с туроператором « Гранд Экспресс Тур » предлагает увлекательный железнодорожный экскурсионный маршрут – «Крымский вояж». Туристический поезд в Крым будет отправляться с Казанского вокзала города Москвы каждый четверг в 22 часа 30 минут и возвращаться в столицу в следующий четверг в 11 часов 25 минут. Программа тура рассчитана на 7 дней.

В первый рейс туристический поезд отправится 17 февраля 2022 года и будет выполнять еженедельные рейсы до 19 мая 2022 года. Продажа туров откроется в середине января 2022 года. Туристический маршрут пройдет через Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону.

На каждой из остановок туристам будет предложена разнообразная экскурсионная программа: обзорные экскурсии по городам, посещение виноделен, знакомство с наследием дворянской усадебной культуры, и, конечно, в пути будет возможность насладиться живописными пейзажами за окном поезда, выпить чаю из легендарных стаканов с подстаканником и завести новые знакомства. В составе поездов курсируют двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан с широким выбором блюд русской и европейской кухни. Полноценное питание обеспечивается как в вагоне-ресторане в пути следования поезда, так и в кафе в городах пребывания. Для удобства пассажиров места проезда оборудованы индивидуальными приборами освещения, розетками для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. На борту поездов действует информационно-развлекательный сервис – онлайн библиотека с развлекательным контентом, аудиогид, — сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

Стоимость тура включает проезд, питание, экскурсионную программу и составляет в купейных вагонах от 56 000 тысяч рублей, от 74 000 тысяч рублей в СВ.

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