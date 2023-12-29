Компенсации: 77 тысяч крымчан получили выплаты в размере 10 тысяч рублей

Кроме того, по словам вице-премьера, на сегодняшний день в первую очередь были обработаны заявления тех граждан, которые получили повреждения своих домовладений и утрату имущества первой необходимости.

Таких домовладений было указано муниципалитетами 159, в них проживало 567 человек, которые были зафиксированы как пострадавшие. Подтвердили и получили положительное заключение 459 граждан. Остальные граждане, у которых пока нет фактического подтверждения проживания по данным домовладениям, имеют возможность в судебном порядке доказать свое фактическое проживание. Они тоже будут иметь право на получение выплаты в размере 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости. 453 гражданина уже получили такие выплаты. На финансовую помощь уже выделено и направлено больше 30 млн рублей, — говорит Елена Романовская.