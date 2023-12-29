Компенсации: 77 тысяч крымчан получили выплаты в размере 10 тысяч рублей

77 тысяч крымчан получили выплаты в размере 10 тысяч рублей, связанные с отсутствием электроэнергии во время шторма в ноябре. В общей сумме на выплаты уже направлен 801 млн рублей. В целом прогнозируется направить более 3,5 млрд рублей. Об этом в рамках пресс-подхода сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.
С 1 по 26 декабря все жители Крыма имели возможность в течение месяца со дня выявления ЧС подать заявление на оказание единовременной выплаты, либо финансовой материальной помощи, в связи с утратой имущества первой необходимости. По 26 декабря включительно в адрес органов социальной защиты поступило 561 тысяча 600 заявлений. Сегодня эти все заявления находятся в обработке. На сегодня принято 331 тысяча положительных заключений, — отметила вице-премьер, подчеркнув, что самое большое количество пострадавших граждан находится в Симферопольском, Сакском, Черноморском, Красногвардейском районах и городе Саки. — Обращаюсь ко всем крымчанам, которые подали заявления на выплату единовременной помощи, либо финансовой помощи, с просьбой в меньшей степени тревожить органы соцзащиты, они заняты по 12 часов день для обработки заявлений, внесения в систему таких заявлений. Мы переформатировали работу соцзащиты, нам сегодня помогают и Центры занятости, и Центры социального обслуживания, и представители администраций, которые ведут прием заявлений, дополнительно проверяют документы, делают запросы для того, чтобы облегчить работу сотрудникам соцзащиты по внесению сведений в систему для назначения выплат. К сожалению, когда крымчане подавали заявления, не всегда корректно указывали свои паспортные данные, данные своих детей, поэтому приходится дополнительно производить запросы, особенно по тем, кто менял паспорта, либо, если дети четырнадцатилетнего возраста получили паспорта, а родители указали на них только свидетельство о рождении.
Кроме того, по словам вице-премьера, на сегодняшний день в первую очередь были обработаны заявления тех граждан, которые получили повреждения своих домовладений и утрату имущества первой необходимости.
Таких домовладений было указано муниципалитетами 159, в них проживало 567 человек, которые были зафиксированы как пострадавшие. Подтвердили и получили положительное заключение 459 граждан. Остальные граждане, у которых пока нет фактического подтверждения проживания по данным домовладениям, имеют возможность в судебном порядке доказать свое фактическое проживание. Они тоже будут иметь право на получение выплаты в размере 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости. 453 гражданина уже получили такие выплаты. На финансовую помощь уже выделено и направлено больше 30 млн рублей, — говорит Елена Романовская.
источник: Управление информационной политики Мининформ РК
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