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Компенсации за «ноябрьский шторм» в у получили (получат) полмиллиона граждан
Фото: МЧС РК

Компенсации за «ноябрьский шторм» в Крыму получили (получат) полмиллиона граждан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:08 01.02.2024

На предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей заявления подали более 503 тыс. граждан. Это те крымчане, у которых в результате разгула стихии («ноябрьского шторма») отсутствовало электроснабжение более суток подряд. Работа по этому направлению продолжается в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Каменском массиве города Симферополя. Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, на сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тыс. крымчан на общую сумму 3 млрд. 330 млн. рублей.

Финансовая помощь в размере 50 тыс. рублей назначена 293 гражданам, 100 тыс. рублей – 204 гражданам, на текущий момент выплачено 34,2 млн. рублей. В то же время тем, кто не смог подтвердить факт проживания в пострадавшем домовладении или ранее не оформил право собственности, в выплате было отказано. Однако у граждан есть возможность обратиться в судебные органы, чтобы обжаловать отказ, — отметил Аксёнов.

По его информации, все процедуры по компенсационным выплатам необходимо завершить в ближайшее время. Спорные вопросы нужно окончательно решить до конца недели.

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Компенсации за «ноябрьский шторм» в Крыму получили (получат) полмиллиона граждан

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