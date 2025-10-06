Компенсация затрат на приобретение школьной формы многодетным семьям — Симферополь

Принимаются заявления от многодетных семей на компенсацию затрат на приобретение школьной формы для симферопольских школьников. Об этом рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополь Диана Фератова.

С 1 августа до 1 ноября текущего года осуществляется прием заявлений от многодетных семей для предоставления компенсации затрат на приобретение школьной формы для детей, обучающихся в образовательных учебных учреждениях.

Претендовать на компенсацию может один из родителей многодетной семьи, ребенок которого обучается по очной форме в образовательном учебном учреждении.

Подать заявление можно тремя способами:

в отделении МФЦ;

через портал Госуслуг;

в орган социальной защиты по месту жительства.

К заявлению в обязательном порядке прилагаются: — документ удостоверяющий личность заявителя; — документ подтверждающий статус многодетной семьи;

свидетельство о рождении либо паспорт ребенка на которого будет получаться компенсация;

документы подтверждающие приобретение школьной формы (товарные накладные, кассовые чеки);

реквизиты счёта, на который в дальнейшем будет перечислена компенсация.

Срок рассмотрения заявления — 15 рабочих дней, после чего заявителю направляется уведомление о принятом решении.

На сегодняшний день уже 547 жителей города Симферополя из числа многодетных семей обратились в департамент с соответствующими заявлениями для получения компенсации затрат на приобретение школьной формы.

Кроме того, для жителей города Симферополя предусмотрена компенсация затрат на приобретение спортивной формы детям из числа многодетных семей. Срок для подачи заявлений аналогичный вышеуказанному.

Подать заявление необходимо в департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя. Документы к заявлению прилагаются аналогичные вышеуказанным.

В текущем году на данный вид компенсации принято 441 заявление от жителей Симферополя.

Право на получение компенсаций имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов. Доходы учитываются за три месяца предшествующих месяцу до подачи заявления. Размер компенсации составляет не более 30% от прожиточного минимума, в текущем году это 4453,80 р. В случае, если затраты понесены в меньшем размере, то выплата составляет размер понесенных затрат.

За получением более подробной информации жители столицы Крыма могут обратиться непосредственно в Департамент туда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу г. Симферополь, бульвар Франко, 25. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Администрации, во вкладке «Департамент труда и социальной защиты населения», а также на официальных страницах в социальных сетях (Телеграмм, ВКонтакте).

источник: пресс-служба администрации Симферополя

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 12