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Компьютер… едва не спалил квартиру в Феодосии

Компьютер… едва не спалил квартиру в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:44 02.04.2024

В Феодосии в пятиэтажке загорелся включенный в сеть компьютер. Как рассказали в МЧС, пожилая женщина была дома одна. Почувствовав запах гари и увидев дым, она покинула жилище и вызвала спасателей.

Прибывшие сотрудники 20-й пожарно-спасательной части за 6 минут ликвидировали возгорание на площади 2 кв. метра, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Отметим, что огонь распространялся по комнате очень быстро. К счастью, никто не пострадал. Оргтехника, увы, на выброс, а жилью требуется срочный ремонт.

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Компьютер… едва не спалил квартиру в Феодосии

 

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