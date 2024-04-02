Компьютер… едва не спалил квартиру в Феодосии

В Феодосии в пятиэтажке загорелся включенный в сеть компьютер. Как рассказали в МЧС, пожилая женщина была дома одна. Почувствовав запах гари и увидев дым, она покинула жилище и вызвала спасателей.

Прибывшие сотрудники 20-й пожарно-спасательной части за 6 минут ликвидировали возгорание на площади 2 кв. метра, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Отметим, что огонь распространялся по комнате очень быстро. К счастью, никто не пострадал. Оргтехника, увы, на выброс, а жилью требуется срочный ремонт.