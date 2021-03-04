Кому будет трудно получить ипотеку в 2021 году? Эксперты озвучивают основные «группы риска»

На ипотечном рынке в 2020 году был установлен новый рекорд — россияне оформили жилищные кредиты на 4,3 трлн руб. Предыдущий максимум был в 2018 году — 3,01 трлн руб.

Несмотря на взрывной рост, подчёркивают эксперты РБК-Недвижимость , получить кредит на квартиру могут далеко не все. Как минимум нужно иметь первоначальный взнос на руках (чем больше, тем лучше), как максимум — хорошую работу, высокую зарплату и безупречную кредитную историю. Вместе с банковскими аналитиками разбираемся, кому в 2021 году будет сложнее всего оформить ипотеку.

Пройти проверку у банка

Перед тем как выдать ипотечный кредит, банки тщательно оценивают платежеспособность потенциального заемщика — анализируют его положение не просто в моменте, но и в динамике, оценивают перспективы. Кредитные организации учитывают, в какой сфере человек работает, как долго, какую должность занимает, насколько надежна его компания и устойчива в кризисы, рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев (эксперт сам занимался подобной оценкой).

Не редкость, что сегодня клиент приносит справку НДФЛ-2 с отличными цифрами доходов — а завтра теряет работу. Так что банки, проводя кредитный скоринг, стараются учитывать все факторы, том числе и перспективы того, что заемщик может оказаться в тяжелом финансовом положении в будущем, — отметил он.

Сами банки говорят, что в 2020 году корректировали подходы к скорингу, в том числе с учетом пандемии COVID-19. Например, в Росбанке отменили преференции для заемщиков в части сниженного первоначального взноса. Но в целом это не оказало существенного влияния на количество отказов, заверил заместитель руководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин.

Мы понимали, что в сложившихся условиях многие заемщики не могут оперативно получить от работодателя необходимые для оформления кредита документы. Поэтому предложили альтернативные способы подтверждения занятости и уровня доходов. Например, мы можем вынести решение только по зарплатной выписке клиента, в том числе из других банков. Это также способствовало сохранению уровня одобрений, — рассказал банкир.

Причины отказа

Основные причины отказа в получении ипотеки связаны с негативной кредитной историей — плохая платежная дисциплина, наличие просрочек и их большая длительность. Из-за этого почти каждый второй потенциальный заемщик получал отказ. Но кредитную историю можно исправить, например, погасив долги по имеющимся просрочкам. Могут помешать получить ипотеку также предоставление недостоверных сведений, низкие доходы и небольшой трудовой стаж потенциального заемщика.

Кому и почему не дадут ипотеку в 2021 году

Сотрудникам пострадавших от пандемии отраслей

По словам аналитиков, сложнее всего получить ипотечный кредит будет заемщикам из группы риска.

В ней находятся частные предприниматели, особенно небольшие, самозанятые, сотрудники небольших компаний из сферы обслуживания (рестораны, торговля, индустрия красоты, туризм) и в целом в сегменте потребления, — считает Алексей Коренев.

В 2021 году банки будут сохранять ограничения по кредитованию сотрудников отраслей, которые медленнее других приходят в норму от пандемийного шока, согласилась младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина:

Но на первый план вновь выйдут такие стандартные характеристики, как стабильность и уровень доходов потенциального клиента, а также качество его кредитной истории.

Молодежи и пенсионерам

К зоне риска, по мнению аналитика ГК «Финам», относятся молодые и пожилые заемщики.

Первые могут похвастаться хорошим здоровьем. Но среди молодежи высокий уровень безработицы. Пожилые тоже достаточно часто теряют работу, но к их бедам добавляются еще и проблемы со здоровьем, — рассуждает эксперт.

По его словам, количественных критериев того, насколько охотно выдаются кредиты подобным заемщикам, не существует, но очевидно, что банки делают это без особого энтузиазма.

При рассмотрении заявки банк принимает во внимание и возраст заемщика, подтвердил Алексей Просвирин из «Росбанк Дом»:

Отказать в ипотеке могут тем, кому не исполнилось 21, и тем, кому на момент погашения кредита будет более 65 лет. Возможны частные исключения для хороших и платежеспособных клиентов. Во внимание в первую очередь принимается возможность поддерживать заявленный уровень дохода.

Наиболее предпочтительный для кредитного учреждения заемщик — это человек (чаще — мужчина) в возрасте 30–40 лет, имеющий хорошее образование, надежную работу, трудящийся на хорошей должности в крупной компании, желательно относящейся к тем сегментам экономики, которые страдают от пандемии в наименьшей степени.

Если первоначальный взнос — маткапитал

Первоначальный взнос, как и в предыдущие годы, будет иметь первостепенное значение: чем меньше его сумма, тем выше шансы получить отказ на оформление ипотеки. Эксперты рекомендуют вносить не менее 20% стоимости квартиры. Если заемщик планирует направить средства маткапитала на первый взнос, то следует добавить собственные накопления.

Шансы получить ипотечный заем, внеся первоначальный взнос именно маткапиталом, крайне невысоки. Для кредитора очевидно, что раз заемщик не смог накопить денег на первоначальный взнос и использует для этого материнский капитал, то, скорее всего, качественно обслуживать свой кредит он не сумеет, — говорит Алексей Коренев.

Мало шансов получить одобрение на ипотеку, внеся первоначальный взнос за счет средств, полученных в виде потребительского кредита. Банки активно анализируют подобную информацию, и если раньше обмануть кредитора было несложно, то сейчас кредитные учреждения, как правило, владеют такой информацией.

Низкая зарплата

На принятие банком решения о выдаче ипотеки, безусловно, влияет уровень доходов и расходов заемщика. По оценкам экспертов, хороший доход для получения ипотеки в понимании банков — от 80–100 тыс. руб. и выше. Получить жилищный кредит с такой зарплатой будет проще.

Желательно, чтобы не больше 50–60% от дохода семьи уходило на оплату всех обязательств, включая новый кредит. Часто высокий уровень закредитованности не позволяет заемщику получить новый кредит, — отметил заместитель руководителя «Росбанк Дом».

Низкий кредитный рейтинг

Универсальным критерием доступности ипотеки может считаться их Персональный кредитный рейтинг (ПКР), который формируется на основе кредитной истории заемщика. Его рассчитывает кредитное бюро. Чем ниже значение рейтинга, тем меньше шансов получить кредит.

Например, для заявителей с ПКР менее 600 баллов одобряется 24% заявок, а для ПКР от 601 до 700 баллов — 46%. Если же ПКР более 701 балла, одобряется уже 65% заявок. Более того, от ПКР заемщика зависит и сумма ипотечного кредита, — отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

По данным НБКИ, в декабре 2020 года среднее значение ПКР заемщика с ипотекой до 1 млн руб. составляло 707 баллов, а для ипотеки с суммой более 5 млн руб. — 721 балл. За 2020 год средние значения кредитного рейтинга заемщиков с ипотекой выросли. Как пояснил представитель кредитного бюро, это говорит о стремлении банков сохранять и даже повышать требования к кредитному качеству своего клиента.

Льготная ипотека

Что касается популярной льготной ипотеки, то она не предусматривает наличия каких-то отдельных льготных категорий граждан. Поэтому все предыдущие критерии в полной мере относятся и к программе. Главное — найти подходящий вариант в новостройках и уложиться в лимит программы.

Как повысить шансы на одобрения кредита

Наличие положительной кредитной истории, достаточного уровня дохода, продолжительного трудового стажа, надежного работодателя и предоставление достоверных персональных данных повышают шансы заемщика на положительное решение о выдаче ипотечного кредита. Значительный первоначальный взнос и дополнительные активы также будут преимуществом.

Источник: РБК-Недвижимость

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