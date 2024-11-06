Кому дать, кому отказать: россияне стали чаще прибегать к наследственному планированию

Все больше людей продумывают, как распределить имущество после своего ухода, избежать лишних споров между будущими наследниками или, например, дробления бизнеса. Так, за 8 месяцев этого года нотариусы удостоверили 389,8 тыс. завещаний. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года и на 13% больше, чем было пять лет назад.

Чаще всего в этом году за завещаниями к нотариусам обращались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. На эту пятерку регионов приходится почти треть от всех завещаний, оформленных в январе-августе. Также в числе лидеров: Свердловская и Самарская области, Татарстан, а также Нижегородская и Челябинская области.

Человек в любой момент может изменить свое завещание, составив новое. Либо просто отменить свою «запротоколированную последнюю волю», получив у нотариуса специальное распоряжение: за 8 месяцев по всей России таким образом было аннулировано почти 19,8 тыс. завещаний. Данный показатель остается примерно на одном уровне. За последние шесть лет в январе-августе отменялось порядка 5% от числа заключенных за этот период завещаний.

Помимо личных завещаний, растет популярность и других инструментов наследственного планирования. Так, увеличился спрос на совместные завещания супругов. Раньше, даже если муж и жена владели имуществом совместно, каждый из них мог распорядиться только своей долей. С 2019 года у пары есть возможность составить одно завещание на двоих. Число таких документов за 8 месяцев увеличилось на 14%. По этому показателю первое место занимает Санкт-Петербург. Также в топ-5 — Москва, Московская область, Алтайский и Пермский край.

Кроме того, в январе-августе россияне заключили на 21% больше наследственных договоров, чем за аналогичный срок в 2023-м. Такие договоры появились в практике также в 2019 году и набирают популярность.

Принципиальная разница между наследственным договором и завещанием такова: в первом случае наследники участвуют в составлении документа, являются одной из сторон сделки и, соответственно, осведомлены о воле наследодателя и условиях, которые они должны выполнить. В то время как завещание является тайной и его содержание наследникам может не раскрываться. Кстати, наследственный договор имеет приоритет перед завещанием. Так что если у человека есть и персональное завещание, и наследственный договор, то действовать будет второе.

Что, кому и почему

Завещать можно различное имущество — как движимое, так и недвижимое, как все имеющееся, так и часть имущества, или даже то, которое вы только планируете приобрести в будущем. Само завещание можно составить в пользу практически любого человека, не обязательно родственника, или организации. Кроме того, завещание может включать еще не появившихся на свет, например, детей, внуков или правнуков.

Существует такая категория, как обязательные наследники. Это люди, которые получат долю наследства, даже если их нет в завещании. К обязательным наследникам относятся нетрудоспособные дети, родители и супруг умершего, родственники, если они находились на иждивении умершего не менее года, а также те, кто не является родственником умершего, но находился на его иждивении и проживал с ним не менее года.

В завещании можно предусмотреть определенные условия в отношении третьих лиц. Например, оставить квартиру одному человеку, но при этом сохранить право пожизненного проживания в ней другого человека. Можно включить в текст «указание» заботиться о домашних животных, оставить распоряжения и относительно своих будущих похорон и другое.

Нотариус подскажет, какие пункты можно включить в текст, поможет его составить и удостоверит документ, что придаст ему законную силу. Завещание, как и любой другой нотариальный акт, обладает повышенной доказательственной силой. Информация о нем вносится в Единую информационную систему нотариата, где электронный образ документа хранится в зашифрованном виде. Это делается для того, чтобы документ нельзя было подделать.

Важно отметить: прежде чем поставить свою печать на завещании, нотариус устанавливает личность, правоспособность и дееспособность человека, который к нему обратился. Проверяет, понимает ли он, что делает и точно ли хочет именно этого. Действует ли добровольно, осознает ли последствия, не давят ли на него родственники или еще кто-то. Дополнительной гарантией может быть видеофиксация самого процесса удостоверения завещания. На записи будет видно, как происходило общение нотариуса и заявителя, выяснял ли нотариус его реальную волю, рассказывал ли о правовых последствиях, что отвечал и в каком состоянии находился гражданин в этот момент и так далее.

Бывают ситуации, когда завещатель сразу предупреждает нотариуса о сложных отношениях в семье и о том, что родственники попытаются найти в завещании слабые места. В случаях, когда это оправдано, нотариус может посоветовать человеку получить заключение судебного эксперта-психиатра. Это надежнее справок из психоневрологического диспансера, поскольку если человек не стоит на учете в ПНД — это еще не значит, что у него нет проблем. Как и отсутствие официального статуса «недееспособного» не означает, что человек «в себе».

При этом если у нотариуса возникают сомнения в способности человека понимать значение своих действий, не помогут и справки от психиатра. В совершении нотариального действия будет отказано.

Наследственное планирование для бизнесменов

Гражданам, у которых на счетах размещены гораздо более крупные суммы, может быть интересно завещание, предусматривающее создание наследственного фонда. Этот механизм появился в сентябре 2018 года. Он может быть полезен, прежде всего, владельцам крупного бизнеса, которые хотят, чтобы дело успешно развивалось даже когда их не станет.

В марте 2022 года появился еще один способ управления имуществом наследодателя — личный фонд. В отличие от наследственного, он начинает функционировать уже при жизни учредителя. Есть возможность самому поучаствовать в деятельности фонда, протестировать эффективность, устранить недостатки. Если прошлой весной в России их было всего шесть, то сейчас в реестре юрлиц можно найти уже под 80 зарегистрированных личных фондов.

Создание как личного, так и наследственного фонда требует обязательного участия нотариуса. Если намерение учредить после своей смерти наследственный фонд устанавливается посредством составления специального завещания, то в случае с личным фондом учредителю необходимо удостоверить у нотариуса соответствующее решение, устав фонда и условия его управления. Так как личный фонд может автоматически продолжить свою работу после смерти учредителя, дополнительно оформлять завещание здесь не потребуется.

Напомним, этим летом был принят закон, в соответствии с которым изменился орган, ответственный за регистрацию личных фондов. Вместо Министерства юстиции им стала Федеральная налоговая служба.

При создании личного фонда нотариус контролирует, что воля учредителя совпадает с положениями устава и условий управления фондом, а сами документы не противоречат нормам закона. Согласно поправкам, информация о создании, реорганизации или ликвидации личного фонда и изменениях в учредительных документах может быть внесена в ЕГРЮЛ напрямую по заявлению нотариуса. Таким образом процесс регистрации фондов может проходить проще и быстрее благодаря налаженному электронному взаимодействию между нотариатом и налоговой.

Будь то завещание, предусматривающее создание наследственного фонда, или решение об учреждении личного фонда и его устав — соответствующие документы вносятся в Единую информационную систему нотариата. Это гарантирует их сохранность, конфиденциальность и защиту от доступа третьих лиц.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты