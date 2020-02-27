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Кому - еда, кому - алкоголь. Две кражи в Симферополе

Кому — еда, кому — алкоголь. Две кражи в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:46 27.02.2020

В отделы полиции в Симферополе поступило два заявления о кражах из магазинов.

В первом случае в полицию обратились сотрудники охраны одного из крупных торговых центров с информацией о том, что ими задержана неизвестная девушка, которая пыталась вынести из магазина, не оплатив, продукты питания на общую сумму около 7 тысяч рублей. Полицейскими установлена личность задержанной. Ею оказалась ранее не судимая 25-летняя местная жительница. Во втором случае в отдел полиции г.Симферополя поступило заявление от сотрудника продовольственного магазина о том, что неизвестный совершил кражу алкогольной продукции на сумму более 3 тысяч рублей. В ходе розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что к данному преступлению причастен ранее судимый 25-летний симферополец, — озвучили детали дел в пресс-службе администрации крымской столицы.

От обоих подозреваемых, отмечают в ведомстве, поступили признательные показания в совершении вышеуказанных преступлений.

Следственными органами УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Кому - еда, кому - алкоголь. Две кражи в Симферополе

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