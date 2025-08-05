Кому и зачем нужна маркировка обуви в 2024 году

Маркировка обуви — не просто очередная бюрократическая обязанность, а требование, которое касается всех, кто как-то связан с продажей или импортом обуви в России. Даже если у тебя маленький магазинчик на окраине города или ты просто перепродаёшь остатки с маркетплейсов — требования действуют для всех. Обязательная маркировка обуви введена для того, чтобы исключить с рынка подделки, «серыe» поставки и нелегальную торговлю. Ну а мы, как бизнес, получаем взамен возможность легально продавать, не бояться проверок и уверенно строить отношения с поставщиками и клиентами.

На своём опыте скажу: игнорировать тему просто опасно. С 1 сентября 2025 года Честный Знак откажет в регистрации тех товаров, по которым найдутся нарушения — и да, это касается не только импорта, но и остатков на складах. Уверенно двигаться в этой теме помогут специалисты, которые разобрались во всех тонкостях и готовы под ключ настроить процесс маркировки одежды: от регистрации в системе до выпуска кода. Актуально, если маркировка обуви честный знак вызывает у тебя больше вопросов, чем ответов.

Как выглядит маркировка на обуви: знаки, коды, примеры

Вот тут начинается самое интересное. Многие представляют маркировку обуви как некий наклейку с цифрами.

На деле же это уникальный КИЗ — код идентификации, содержащий всю информацию о товаре: от модели до даты выпуска. Этот код наносится либо на упаковку, либо на ярлык, либо прямо на изделие — вариантов много. Главное, чтобы маркировка обуви была читаемой и соответствовала требованиям, — поясняют специалисты MarkGuru.

В составе КИЗ есть:

GTIN (уникальный код товара)

серийный номер

криптографическая защита

контрольная сумма

Если проще, то вся эта «абракадабра» на этикетке — это как паспорт на обувь. Сканер считывает — система Честный Знак проверяет, была ли пара легально введена в оборот. Интересно, что код маркировки обуви можно проверить онлайн, чтобы понять, всё ли ок с товаром. Особенно важно это при приёме товара со складов или от поставщиков.

Маркировка обуви должна иметь обязательные элементы, включая размер обуви, материал, полноту (если есть), страну происхождения. Для тех, кто путается в обозначениях, пригодятся расшифровки — например, маркировка полноты обуви мужской и женской действительно различается.

Какая обувь подлежит маркировке, а какая — нет

Тут важно не запутаться. Многие думают: мол, если обувь резиновая или ортопедическая — можно не маркировать. Не всё так просто. Согласно постановлению №860, маркировка обуви обязательна практически для всей розничной и оптовой продукции, кроме отдельных исключений.

Вот базовая классификация:

✅ Подлежит маркировке:

обувь из кожи, резины, текстиля

кеды, ботинки, туфли

спортивная обувь

детская, мужская и женская обувь

❌ Не подлежит:

одноразовая

ортопедическая (по рецепту)

тапки из войлока (да-да, и такое бывает)

спецобувь для военных и полиции

Но! Даже если у тебя пара условных сланцев из Китая — проверь, есть ли они в перечне кодов ТН ВЭД, попадающих под маркировку. Иначе можно нарваться на штраф или отказ при регистрации остатков. Проверка маркировки обуви через систему — must have, — озвучивают тонкие моменты в MarkGuru.

Кстати, маркировка остатков обуви — отдельная головоломка. Нужно подавать сведения, формировать коды, печатать и клеить. Лучше сделать это до дедлайнов, пока ещё можно.

Пошаговая инструкция: как работать с системой Честный Знак

Если честно, интерфейс «Честного Знака» поначалу пугает. Но на практике — ничего критичного. Главное — понять логику.

Шаги:

Получить УКЭП — усиленную подпись. Зарегистрироваться в Честном Знаке и создать кабинет. Подключить 1С или использовать API/веб-интерфейс. Получить GTIN (если нет) — через GS1. Подать заявку на коды маркировки обуви. Получить и напечатать КИЗ. Нанести код на упаковку. Ввести товар в оборот через систему. Продавать — и не забывать передавать информацию при каждой продаже.

Да, звучит объёмно, но всё реально. Особенно если использовать готовые модули, например, 1С:Маркировка обуви или другие интеграции.

Штрафы и риски за продажу обуви без маркировки

Ну и вишенка на торте — штрафы. За продажу обуви без маркировки могут влепить:

для ИП — до 10 000 ₽

для юрлиц — до 300 000 ₽

плюс конфискация товара

И, что хуже всего, — отказ в регистрации остатков в будущем. Это уже не просто неприятность, а угроза бизнесу. Представь: ты закупил товар, вложил деньги, а продать легально не можешь. Печально, да?

И ещё момент: если ты работаешь на маркетплейсах, они просто не дадут опубликовать карточку товара без КИЗ. Автоматически блокируют. То есть теряешь не только товар, но и оборот. Поэтому повторюсь — маркировка обуви честный знак — это не опция, а реальность, с которой лучше подружиться заранее.

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