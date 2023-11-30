Кому поднимут пенсии с 1 декабря

Часть российских пенсионеров с 1 декабря получит повышенную пенсию. Речь идет о пожилых людях, которым исполнилось 80 лет в ноябре этого года. Выплаты также повысят пенсионерам, которые оставят трудовую деятельность, и инвалидам I группы, пишет «Парламентская газета».

Фиксированную выплату к страховой пенсии удвоят 80-летним пенсионерам — ее размер составит 15 тысяч 134 рубля. В России с 2016 года действует мораторий на индексацию пенсии работающим пенсионерам, но пенсии пожилым людям увеличивают после увольнения с учетом всех пропущенных индексации.

Людям, которые получили I группу инвалидности, также увеличат размер выплаты. При этом если при получении инвалидности уже поднимали фиксированную выплату, то ее не будут повышать в 80 лет, ее удваивают один раз.

Кроме того, единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей получат к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Данное постановление Правительства РФ вступает в силу 1 декабря.

А как же остальные пенсионеры, пожилые люди?

Власти приняли принципиальное решение повысить за три года пенсии в России на более чем 20%. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

Повышение выплат коснется порядка 3,5 миллиона россиян, включая тех, кто получает социальные пенсии по старости, инвалидности или потери кормильца. Новый закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает увеличение страховых пенсий на 7,5% с начала следующего года.

В апреле следующего года вырастут социальные пенсии, которые также решено повысить на 7,5%. Хотя окончательный процент будет известен позже, поскольку рост таких пенсий привязан к изменению прожиточного минимума, – уточнил эксперт.

Однако индексация также затронет и другие выплаты. Согласно предварительным планам, в 2025 году пенсии будут индексироваться на 8%, а в 2026 году — на 8,4%. Это означает, что за ближайшие три года соцпенсии повысятся на 24% от текущего уровня. Средний размер таких выплат должен превысить 13 тысяч рублей в следующем году и более 15 тысяч рублей к 2026 году, сказал PRIMPRESS пенсионный эксперт Сергей Власов.