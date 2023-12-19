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Кому в Симферополе Святой Николай принес ключи от новых квартир

Кому в Симферополе Святой Николай принес ключи от новых квартир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 21:20 19.12.2023

Сегодня, в День Святого Николая Чудотворца, в Симферополе состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков многодетным (малообеспеченным) семьям и ключей от квартир детям из категории детей-сирот, проживающим на территории крымской столицы.

Наше мероприятие объединило в себе два повода — вручение ключей от новых квартир из категории граждан детей – сирот и ценных подарков представителям многодетных семей, которые воспитывают по шестеро, семеро, девятеро детей. Искренне и от всей души поздравляю вас всех с этим светлым праздником и с наступающими новогодними праздниками. Желаю, чтобы на протяжении следующего года благополучие ваше только возросло и приумножилось. Пусть в ваших домах всегда царят уют, комфорт, гармония, достаток, — поздравил участников мероприятия глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

За активную общественную деятельность, направленную на защиту прав и интересов многодетных семей, и в связи с празднованием Дня Святителя Николая Чудотворца, новогодних и рождественских праздников ценные подарки вручены девяти симферопольским семьям.

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