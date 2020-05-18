Концерты с участием «звёзд» эстрады, праздники и путешествия — россияне соскучились по ярким событиям

Несколько недель жизни в самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции для многих стали настоящим испытанием. Что уж там… большинство из нас привыкли к активной жизни, когда будние дни пролетают в бешеном рабочем распорядке, а выходные добавляют оптимизма, будучи насыщенными различными событиями из разряда — встречи с друзьями, шоппинг, вылазки на природу и т.д.

И статистика подтверждает: все эти недополученные радости, как только режим «самозаточения» будет снят окончательно, 73% жителей России намерены «дополучить» уже в первый месяц «свободы».

Отметим также такой факт: россияне за период сложной эпидемической обстановки, как показывают опросы, соскучились по массовым мероприятиям — концертам и ярким праздникам. Именно поэтому, кстати, специалисты прогнозируют, что посткарантинный период будет отмечен бумом такого рода событий. Тем более, отмечают в Концертной букинг-компании «Concert Agent» — concert-agent.ru, сегодня организовать и провести концерт с участием «звёзд» российской и даже зарубежной эстрады особого труда не составляет.

Сами «звёзды» также соскучились по своим зрителям, так что предложений наведаться в гости ждут и готовы к ним. Цена вопроса? Эксперты поговаривают, что «звёзды» в столь непростые для всех времена «спускаются с небес» и ведут весьма адекватную ценовую политику. Тем более, когда работают без посредников — как в случае с организацией концертов букинг-компанией «Concert Agent».

Чего ещё ждут россияне, находясь на самоизоляции, но надеясь на то, что ситуация в скором времени нормализуется? Лелеют мечту, что курортный сезон в этом году всё-таки будет. 80% из тех, кто любит проводить летние отпуска в путешествиях, намерен и в 2020-ом отправиться в поездку.

Причём, и об этом также свидетельствует статистика, большинство потенциальных путешественников настроены на активный отдых. Экстримтуры, походы, поездки «дикарями» туда, куда глаза глядят — всё это в «листе хотелок» жителей России.

Что же касается развлечений, то россияне очень надеются, что во втором полугодии состоятся все ранее заявленные события — как спортивные, так и фестивальные, и приуроченне каким-либо торжественным датам… Праздника, говорят, хочется в качестве подарка после стойко пережитого «коронавирусного стресса».