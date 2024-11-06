Кондуктор из Севастополя стала миллионером, выиграв в «Жилищной лотерее». Купила кухню мечта

Один из способов испытать удачу, проверить себя на везучесть и узнать, благоволит ли тебе фортуна — это купить лотерейный билет. Сегодня в портфеле «Столото» собраны самые популярные в мире виды лотерей на любой вкус. Среди всего разнообразия есть традиционно знакомые всем, как «Жилищная лотерея».

За все время участники тиражей в совокупности выиграли уже более 20 миллиардов рублей. Этой осенью популярной лотерее исполняется 12 лет. 10 ноября в 08:20 в программе «У нас выигрывают!» на НТВ состоится трансляция 624-го тиража, приуроченного ко дню рождения «Жилищной лотереи», где будет разыгрываться квартира мечты за 30 000 000 рублей, — отмечают в пресс-службе «Столото». — По случаю предстоящего праздника популярной лотереи мы собрали истории везунчиков, которые уже выиграли крупные призы благодаря «Жилищной лотерее». Одним из таких счастливчиков стала Елена Гордова* из Севастополя. В 2022 году она выиграла 1 000 000 рублей, получила свои призовые средства и рассказала, как ими распорядилась.

«Чтобы достичь успеха, нужно упорно идти к своей цели!»

В 2022 году на праздничный 520-й тираж «Жилищной лотереи» Елена Гордова купила всего два билета и по итогам розыгрыша пополнила ряды лотерейных миллионеров. Получив призовые деньги на банковский счет, она закрыла кредиты, подарила часть денежных средств детям и сделала ремонт в квартире.

После закрытия кредитов как будто тяжесть с плеч снялась, благодаря выигрышу я обрела спокойствие и финансовую стабильность, — рассказывает Елена. — В память о победе сделала себе подарок — купила кухонный гарнитур, о котором давно мечтала. Теперь, когда приезжают дети с внуками, пьем чай в семейном кругу на новой кухне.

После победы в лотерею Елена продолжает работать в своем городе кондуктором. Жительница Севастополя поделилась, что сейчас участвует в разных гослотереях, но обязательно купит пару билетов в фирменном магазине «Столото» на праздничный тираж «Жилищной лотереи» в этом году.

Чтобы достичь успеха, нужно упорно идти к своей цели и, главное, — верить в удачу. Я, например, регулярно участвовала в лотереях на свободные деньги и добилась долгожданной победы, — рассуждает Елена.

СПРАВКА: С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителей.

источник: пресс-служба «Столото»

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