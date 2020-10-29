Конец октября — погода в Крыму

В конце октября и в начале ноября в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов.

Небо покроется облаками, повсеместно пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. В пятницу 30 октября минимальная температура воздуха составит +9…+14°; максимальная +14…+19°. В выходные дни температура воздуха еще понизится: ночью до +4…+9°; днем до +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .