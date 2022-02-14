«Конфликт поколений» в Крыму: 16-летний подросток едва не зарезал отца

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 16-ти летнего подростка по факту покушения на убийство отца (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что днем 12 февраля текущего года несовершеннолетний находился в помещении кухни в доме, где проживал с родителями и сестрами в поселке Нижнегорском. В результате конфликта несовершеннолетнего с отцом, который перерос в драку, подросток нанес отцу кухонным ножом не менее 3 ударов в область печени. Семья на профилактическом учете не состояла, — рассказали в Следственном комитете.

Кровь отрезвила подростка. Мальчик немедленно вызвал «Скорую помощь» и полицию.

В настоящее время мужчина проходит лечение в медицинском учреждении, состояние его здоровья находится под постоянным наблюдением врачей. Следователями Белогорского МСО в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, подросток дал признательные показания и передан под присмотр матери, — сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городе Севастополь Владимира Терентьева.

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