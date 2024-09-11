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Конкурс агротуристических объектов «ТУРФЕРМА» — крымчан приглашают к участию

Конкурс агротуристических объектов «ТУРФЕРМА» — крымчан приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:16 11.09.2024

Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает агротуристические объекты принять участие в первом Всероссийском конкурсе агротуристических объектов «ТУРФЕРМА», который организован партнерами Ассоциации туроператоров России (АТОР) и проходит при поддержке АО «Россельхозбанк».

Победители — авторы 20 лучших агротуристических проектов станут участниками уникального двухдневного тура с деловой программой, специально разработанного для конкурса «ТУРФЕРМА». Кроме того, регион и агротуристический объект получают продвижение: на портале atorus.ru.

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Заявки для участия в конкурсе «ТУРФЕРМА» принимаются до 30 сентября. Объявление победителей состоится 10 октября 2024 г.

Подробнее о конкурсе на сайте

Всероссийский конкурс агротуристических объектов «ТУРФЕРМА» впервые стартует в 2024 году для объединения туризма и сельского хозяйства. Если вы являетесь создателем авторских туристических предложений, реализованных на собственных объектах агросферы, этот конкурс для вас.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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