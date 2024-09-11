Конкурс агротуристических объектов «ТУРФЕРМА» — крымчан приглашают к участию

Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает агротуристические объекты принять участие в первом Всероссийском конкурсе агротуристических объектов «ТУРФЕРМА», который организован партнерами Ассоциации туроператоров России (АТОР) и проходит при поддержке АО «Россельхозбанк».
Победители — авторы 20 лучших агротуристических проектов станут участниками уникального двухдневного тура с деловой программой, специально разработанного для конкурса «ТУРФЕРМА». Кроме того, регион и агротуристический объект получают продвижение: на портале atorus.ru.
Заявки для участия в конкурсе «ТУРФЕРМА» принимаются до 30 сентября. Объявление победителей состоится 10 октября 2024 г.
Всероссийский конкурс агротуристических объектов «ТУРФЕРМА» впервые стартует в 2024 году для объединения туризма и сельского хозяйства. Если вы являетесь создателем авторских туристических предложений, реализованных на собственных объектах агросферы, этот конкурс для вас.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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