Конкурс «Севастопольские мастера – 2020»: кто может быть признан лучшим из лучших?

В Севастополе стартовал очередной городской конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2020» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В перечень номинаций включены следующие профессии:

библиотекарь;

водитель троллейбуса;

водитель автобуса;

воспитатель дошкольного образования;

машинист экскаватора;

оператор котельной;

педагог дополнительного образования;

педагог музыкальной школы;

парикмахер-студент;

портной-студент;

работник подразделения ВОХР, выполняющий должностные обязанности с оружием;

работник подразделения ВОХР, выполняющий должностные обязанности без оружия;

социальный работник;

специалист по охране труда;

учитель;

электрогазосварщик.

Приём заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2020» по утверждённым номинациям осуществляется до 11 сентября 2020 года.

Награждение победителей конкурса пройдет в День народного единства, 4 ноября 2020 года.