Конкурс «Севастопольские мастера – 2020»: кто может быть признан лучшим из лучших?

В Севастополе стартовал очередной городской конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2020» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В перечень номинаций включены следующие профессии:
- библиотекарь;
- водитель троллейбуса;
- водитель автобуса;
- воспитатель дошкольного образования;
- машинист экскаватора;
- оператор котельной;
- педагог дополнительного образования;
- педагог музыкальной школы;
- парикмахер-студент;
- портной-студент;
- работник подразделения ВОХР, выполняющий должностные обязанности с оружием;
- работник подразделения ВОХР, выполняющий должностные обязанности без оружия;
- социальный работник;
- специалист по охране труда;
- учитель;
- электрогазосварщик.
Приём заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2020» по утверждённым номинациям осуществляется до 11 сентября 2020 года.
Награждение победителей конкурса пройдет в День народного единства, 4 ноября 2020 года.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..