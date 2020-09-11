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Конкурс «Севастопольские мастера – 2020»: кто может быть признан лучшим из лучших?
иллюстрация: amarandogala (pixabay.com)

Конкурс «Севастопольские мастера – 2020»: кто может быть признан лучшим из лучших?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:38 11.09.2020

В Севастополе стартовал очередной городской конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2020» в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В перечень номинаций включены следующие профессии:

  • библиотекарь;
  • водитель троллейбуса;
  • водитель автобуса;
  • воспитатель дошкольного образования;
  • машинист экскаватора;
  • оператор котельной;
  • педагог дополнительного образования;
  • педагог музыкальной школы;
  • парикмахер-студент;
  • портной-студент;
  • работник подразделения ВОХР, выполняющий должностные обязанности с оружием;
  • работник подразделения ВОХР, выполняющий должностные обязанности без оружия;
  • социальный работник;
  • специалист по охране труда;
  • учитель;
  • электрогазосварщик.

Приём заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2020» по утверждённым номинациям осуществляется до 11 сентября 2020 года.

Награждение победителей конкурса пройдет в День народного единства, 4 ноября 2020 года.

Конкурс «Севастопольские мастера – 2020»: кто может быть признан лучшим из лучших?

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