Конкурс «Цифровой прорыв»: IT-специалисты и студенты из Севастополя могут принять участие

Министерство экономического развития и АНО «Россия – страна возможностей» объявили о старте нового сезона конкурса «Цифровой прорыв», который будет посвящен искусственному интеллекту. В его рамках пройдут региональные, окружные и всероссийские чемпионаты для IT-специалистов, лекции и мастер-классы. Всего с 10 июня по 30 ноября 2022 года состоится 36 хакатонов и чемпионатов, а также 25 образовательных мероприятий.

Серия хакатонов по искусственному интеллекту – это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы искусственного интеллекта. Они способствуют расширению профессионального сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики. В прошлом году в России было проведено 10 региональных хакатонов, в которых приняли участие более тысячи молодых IT-специалистов и студентов. Их разработки уже используются для решения социально-экономических задач бизнеса и государства, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В мероприятиях проекта могут принимать участие жители страны в возрасте от 14 лет.

Всего в этом году мы ожидаем более 30 тысяч привлеченных в проект IT-специалистов со всей России. Мы ориентируемся на специалистов по информационным технологиям, специалистов по управлению в сфере IT, студентов профильных и непрофильных вузов, специалистов по дизайну, – говорит первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В Севастополе в этом году не будет офлайн-площадки для проведения регионального хакатона, однако желающие смогут принять участие в онлайн-мероприятиях. Для этого уже в ближайшее время можно будет зарегистрироваться на сайте hacks-ai.ru.

Основным преимуществом конкурса «Цифровой прорыв» является, конечно, обмен опытом между уже зарекомендовавшими себя специалистами в сфере IT и теми, кто только планирует посвятить себя этому делу. Конкурс дает участникам прекрасную возможность получения новых знаний и профессионального развития в IT-индустрии, – подчеркивает директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

В прошлом году команда СевГУ на хакатоне «Цифрового прорыва» вошла в топ-10 по кейсу «Росатома». Магистранты вуза успешно решили задачи, поставленные госкорпорацией. В 2019 году три команды Севастопольского госуниверситета в рамках конкурса получили гранты по полмиллиона рублей на реализацию своих проектов, среди которых разработка очков виртуальной реальности для рабочих на производствах по сборке самолетов, которые демонстрируют инструкции и ведут видеозапись процесса, а также приложения для отслеживания состояния человека при работе за компьютером.