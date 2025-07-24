Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Конкурсный отбор на участие в кадровой программе «Герои Крыма» прошли 57 человек
Новости Республики
Конкурсный отбор на участие в кадровой программе «Герои Крыма» прошли 57 человек
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Конкурсный отбор на участие в кадровой программе «Герои Крыма» прошли 57 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 24.07.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел заседание Общественного совета региональной кадровой программы «Герои Крыма». В ходе мероприятия обсуждались итоги отбора на участие в кадровой программе, в рамках которой участникам специальной военной операции будет предоставлена возможность обучиться современным методам и технологиям управления, командной работы и личностного развития, а также пройти стажировку в различных ведомствах и организациях.

С начала регистрации, запущенной в феврале текущего года, на участие в программе было подано более 900 заявок. Конкурсный отбор прошли 57 человек.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что все участники спецоперации – настоящие герои, которые не словом, а делом доказали свою любовь и преданность Родине.

Каждый боец, честно выполнявший свой долг на передовой, достоин того, чтобы влиять на самые важные решения, которые принимаются в стране и нашей республике. Наша задача – помочь воинам раскрыть свой потенциал, оказать им всю необходимую поддержку. Очень важно в процессе обучения дать ребятам навыки, требующиеся для эффективной работы. Не общий набор информации и данных, а максимально полезные, актуальные и востребованные знания, потому что большая часть участников программы поступит в будущем, уверен, на руководящие должности, – отметил Глава Крыма.

Министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов доложил о структуре и содержании образовательной части программы «Герои Крыма».

Помимо этого, Герой Российской Федерации Анатолий Сысоев поделился своим опытом участия в федеральной образовательной программе «Время героев», а также передал Сергею Аксёнову Государственный флаг Республики Крым, побывавший на Северном полюсе. На полотне расписался 31 Герой России.

Узнайте больше:  Индексация выплат, покупка жилья, создание единого реестра - крымские предложения по поддержке медиков

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Республики Крым» Ольга Дорохина, атаман войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» Антон Сироткин, другие.

Отдельно Сергей Аксёнов провел встречу с Героями России Антоном Старостиным и Анатолием Сысоевым, где обсуждались текущие вопросы их профессиональной деятельности, приоритетные направления, задачи на перспективу.

Так, Антон Старостин после успешного прохождения обучения в рамках программы «Время героев» и стажировки в Совете министров Республики Крым трудится на должности заместителя председателя Государственного комитета молодежной политики РК. Анатолий Сысоев в свою очередь продолжает обучение и стажировку на должности заместителя министра строительства и архитектуры РК.

СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x