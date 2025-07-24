Конкурсный отбор на участие в кадровой программе «Герои Крыма» прошли 57 человек

С начала регистрации, запущенной в феврале текущего года, на участие в программе было подано более 900 заявок. Конкурсный отбор прошли 57 человек.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что все участники спецоперации – настоящие герои, которые не словом, а делом доказали свою любовь и преданность Родине.

Каждый боец, честно выполнявший свой долг на передовой, достоин того, чтобы влиять на самые важные решения, которые принимаются в стране и нашей республике. Наша задача – помочь воинам раскрыть свой потенциал, оказать им всю необходимую поддержку. Очень важно в процессе обучения дать ребятам навыки, требующиеся для эффективной работы. Не общий набор информации и данных, а максимально полезные, актуальные и востребованные знания, потому что большая часть участников программы поступит в будущем, уверен, на руководящие должности, – отметил Глава Крыма.

Министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов доложил о структуре и содержании образовательной части программы «Герои Крыма».

Помимо этого, Герой Российской Федерации Анатолий Сысоев поделился своим опытом участия в федеральной образовательной программе «Время героев», а также передал Сергею Аксёнову Государственный флаг Республики Крым, побывавший на Северном полюсе. На полотне расписался 31 Герой России.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества Республики Крым» Ольга Дорохина, атаман войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско» Антон Сироткин, другие.

Отдельно Сергей Аксёнов провел встречу с Героями России Антоном Старостиным и Анатолием Сысоевым, где обсуждались текущие вопросы их профессиональной деятельности, приоритетные направления, задачи на перспективу.

Так, Антон Старостин после успешного прохождения обучения в рамках программы «Время героев» и стажировки в Совете министров Республики Крым трудится на должности заместителя председателя Государственного комитета молодежной политики РК. Анатолий Сысоев в свою очередь продолжает обучение и стажировку на должности заместителя министра строительства и архитектуры РК.

СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым