Консолидированный бюджет Крыма за 2023 год исполнен с самым высоким показателем за 5 лет

Консолидированный бюджет Республики Крым за 2023 год исполнен с самым высоким показателем за 5 лет. Об этом заявила на заседании коллегии министерства финансов РК заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что доходная часть крымского бюджета в целом, включая целевые средства, исполнена на 107,8%, или 322 млрд. руб. (за 2019 – 98,1%, или 192,7 млрд. руб.), расходная — на 321,7 млрд. руб., или 99,1% (2019 – 94,6%, или 192,4 млрд. руб.), то есть прирост доходов и расходов за 5 лет составил более 129 млрд. руб.

По итогам 2023 года комплекс мер, осуществлённый крымским правительством по мобилизации собственных доходов республики, позволил обеспечить положительную динамику финансовых показателей и стабильное исполнение бюджетов всех уровней, — подчеркнула Ирина Кивико.

Как рассказала главный финансист Крыма, в рамках заседания коллегии разговор шел об исполнении бюджета Республики Крым за 2023 год, в том числе итоги работы муниципальных образований РК по увеличению собственной доходной базы, и задачах, стоящих перед главными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами совместно с налоговой службой с учётом складывающихся реалий на текущий год.

Благодаря командной работе обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности, и все взятые обязательства социального характера по республике в минувшем году выполнены в полном объёме, — отметила Ирина Кивико.

Наряду с подведением итогов об исполнении крымского бюджета-2023, особое внимание на заседании было уделено задачам, стоящим перед главными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами совместно с налоговой службой до конца текущего года, в первую очередь, относительно незадействованных резервов по увеличению собственной доходной базы бюджета.

Самое основное — это наращивание налоговых и неналоговых доходов, которое позволит направлять дополнительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с социально – экономическим развитием региона. Мы все должны очень постараться, чтобы выполнить намеченные планы на благо нашей Республики, — подытожила Ирина Кивико.

По информации пресс-службы министерства финансов РК.