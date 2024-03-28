Консолидированный бюджет Республики Крым за 2023 год исполнен с самым высоким показателем за 5 лет

Вице-премьер уточнила, что доходная часть крымского бюджета в целом, включая целевые средства, исполнена на 107,8%, или 322 млрд руб. (за 2019 – 98,1%, или 192,7 млрд руб.), расходная — на 321,7 млрд руб., или 99,1% (2019 – 94,6%, или 192,4 млрд руб.), то есть прирост доходов и расходов за 5 лет составил более 129 млн руб.

По итогам 2023 года комплекс мер, осуществлённый крымским правительством по мобилизации собственных доходов республики, позволил обеспечить положительную динамику финансовых показателей и стабильное исполнение бюджетов всех уровней, — подчеркнула Ирина Кивико в своем выступлении.

Как рассказала главный финансист Крыма, в рамках заседания Коллегии разговор шел об исполнении бюджета Республики Крым за 2023 год, в том числе итоги работы муниципальных образований Республики Крым по увеличению собственной доходной базы, и задачах, стоящих перед главными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами совместно с налоговой службой с учётом складывающихся реалий на текущий год.

Благодаря командной работе обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности, и все взятые обязательства социального характера по республике в минувшем году выполнены в полном объёме, — отмечает Ирина Кивико.

Наряду с подведением итогов об исполнении крымского бюджета-2023, особое внимание на заседании было уделено задачам, стоящим перед главными распорядителями бюджетных средств и муниципалитетами совместно с налоговой службой до конца текущего года, в первую очередь, относительно незадействованных резервов по увеличению собственной доходной базы бюджета.

Так, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РК Сергей Крюков, выступая на Коллегии с докладом «Задачи по увеличению доходов бюджета Республики Крым на 2024 год», обратил внимание глав администраций, что в настоящий момент вводится комплексный территориально-отраслевой подход для изыскания недополученных доходов на местах. Кроме того, он подчеркнул, что основными направлениями по увеличению собственной доходной базы остаются: работа с органами местного самоуправления по завершению процедур легализации собственников недвижимого имущества с учётом того, что налог на имущество организаций и физических лиц полноценно работает с учётом кадастровой оценки, работа по легализации наёмного труда и заработной платы, работа с задолженностью налогоплательщиков.

Самое основное — это наращивание налоговых и неналоговых доходов, которое позволит направлять дополнительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с социально – экономическим развитием региона. Мы все должны очень постараться, чтобы выполнить намеченные планы на благо нашей республики, — подытожила Ирина Кивико.

Справочно: С презентацией к докладу на тему: «Итоги исполнения бюджета Республики Крым за 2023 год», представленной Еленой Давыдченко, можно ознакомиться по ссылке.

Презентация к докладу на тему: «Об итогах работы муниципальных образований Республики Крым по увеличению доходной базы в 2023 году», представленная Оксаной Губернаторовой, доступна по ссылке.

С презентацией на тему: «Задачи по увеличению доходов бюджета Республики Крым на 2024 год», представленной Сергеем Крюковым, можно ознакомиться здесь.

Состав Коллегии Министерства финансов Республики Крым утвержден распоряжением Совета министров РК от 13.05.2015 № 423-р «О составе коллегии Министерства финансов Республики Крым» (в ред. от 14.12.2022 № 2032-р).

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК