Константин Федоренко: МДЦ «Артек» — высокотехнологичный детский центр с мотивирующей образовательной средой

Итоги летней оздоровительной программы МДЦ «Артек»

«Артек» работает круглый год и в течение года реализует 15 смен по 21 дню, в планах Центра — принять до конца 2021 года 32 тысячи детей из 85 субъектов Российской Федерации. В ходе летней оздоровительной кампании прошло 5 смен.

За этот период мы приняли 12 284 ребенка из 85 субъектов РФ, и это почти 40% государственного задания. При этом с партнерами мы реализовали более 70 образовательных программ, — говорит Константин Федоренко.

В настоящий момент в «Артеке» проходит 11-я смена «Учиться, чтобы научиться». В Международном детском центре отдыхает более 2 000 детей из всех 85 регионов России. По традиции, школьники участвуют в разнообразной и насыщенной образовательной программе, активностях, встречах с интересными людьми.

Пока эпидситуация не позволяет принимать детей из-за рубежа, но как только будут сняты все ограничения, это будет реализовано.

Это часть образовательной программы «Артека»: стирать границы, популяризировать российскую систему образования, продвигать традиции. А международная составляющая с самого начала присутствует в работе МДЦ «Артек», — отмечает Константин Федоренко.

Программа развития Артека до 2025 года

Финансирование Программы развития на 2021 – 2025 годы будет осуществлено в рамках государственной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года, а также Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года; за счет средств внебюджетных источников.

Реализация программы развития позволит «Артеку» стать высокотехнологичным детским центром с мотивирующей образовательной средой, сочетать инновационную материально-техническую базу и инфраструктуру с современными технологиями образования, отдыха и оздоровления. При этом МДЦ «Артек» не может развиваться без учета показателей ряда национальных проектов.

Прямо или косвенно Программа развития «Артека» будет оказывать влияние на нацпроекты в сфере образования, демографии, культуры, цифровой экономики. Через «Артек» пройдут лучшие дети страны, от 200 до 250 тысяч человек. Наша стратегическая цель — воспитание целого поколения людей, способных вывести страну на ключевые позиции.

Первая программа в 2015 – 2020 годы предусматривала развитие инфраструктуры. На сегодня все целевые показатели выполнены на 100 процентов. Это ремонт и реконструкция объектов – столовых, образовательных центров, спортивных объектов, жилых помещений, школы.

Достижение заявленной стратегической цели и решение ключевых задач развития «Артека» ведется в рамках 5 направлений: «Образование», «Кадры для «Артека», «Территория детства», «Кибербезопасность» и «Продвижение». «Артек» планирует развивать кадровый потенциал, технологии, проводить цифровую трансформацию своей деятельности, совершенствовать программы, продвигать свой уникальный опыт, который сложился в «Артеке» за почти столетнюю историю, передавать его партнерам, а также развивать инфраструктуру.

Мы переходим к строительству новых объектов. Это в том числе уникальный лагерь «Солнечный», который до 2025 года будет введен в эксплуатацию. Это лагерь-тысячник на 6,5 гектарах земли, более 60 тысяч квадратных метров площадей. В лагере будет создан центр образовательных технологий, в котором будут реализовываться программы общего и дополнительного образования. Это десятый, самый крупный лагерь «Артека», который будет принимать за смену 1000 детей, такого лагеря нет ни в России, ни в мире. Впервые он был утвержден в плане развития МДЦ «Артек» в 1970 году, но технологии того времени не позволили реализовать проект. Это стало возможным сегодня, — говорит Константин Федоренко.

В планах – реконструкция лагеря «Алмазный» или строительство нового лагеря на территории «Алмазного».

Безопасность в МДЦ «Артек»

Выполнение установленных санитарных правил позволяет реализовывать программы и принимать детей со всей страны, подчеркнул Константин Федоренко.

Во всех подразделениях учреждения в период летней оздоровительной компании 2021 года усилен режим текущей дезинфекции, проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обработка всех контактных поверхностей через каждые 2 часа, генеральная уборка – еженедельно. Перед началом смены во всех помещениях проводится заключительная дезинфекция. Для гигиенической обработки рук во всех жилых корпусах, помещениях для приема пищи, санузлах и др. установлены дозаторы с антисептиками. Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей, естественное проветривание помещений; соблюдается масочный режим со сменой масок 1 раз в 3 часа; ежедневная двукратная термометрия детей и сотрудников.

Дополнительно перед открытием каждой смены проводится обследование персонала, работающего с детьми. Мероприятия по подготовке «Артека» к приему новых смен, которые мы штатно проводим, теперь дополнительно усилены. На территории и объектах «Артека» работали специалисты полка радиохимической и биологической защиты Черноморского флота.

В течение двух дней в обработке территории были задействованы 10 расчетов и 50 человек личного состава. Обрабатывались подъездные дороги, места посадки и высадки детей, а также места общего пользования, внутренние помещения. Все используемые для специальной обработки растворы полностью безопасны для человека.

Дети проходят консультации с медицинскими работниками еще до приезда к нам, в своих регионах, что подтверждается соответствующими справками. Приезжая к нам, ребята находятся в режиме постоянного мониторинга их здоровья, начиная с прибытия на крымский полуостров и заканчивая моментом, когда они улетают домой.

Для безопасности детей нами был разработан четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка перед зачислением на обучение: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы МДЦ «Артек» в г. Симферополь, по прибытии в детский лагерь, в медицинских пунктах лагерей после распределения в отряды.

С 8 смены 2021 года введен пятый порог медицинского контроля: экспресс-диагностика всех пребывающих детей на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (детей, реализаторов, сореализаторов программ, тематических партнеров).

Организован «Зеленый коридор» в пунктах прибытия и отправки детей: аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал. На каждом заезде детей привлекается врач-инфекционист для усиления контроля за состоянием здоровья детей и исключения признаков респираторных заболеваний.

На территории лагеря действует самый современный медицинский центр, работу которого обеспечивает команда врачей высшей квалификации.

В итоге реализации всех этих мер общий уровень заболеваемости в ходе смен снизился в 2,5 раза по сравнению с 2018 и 2019 годами.

В южных регионах страны и в Крыму, в том числе в летний период, периодически складывалась сложная погодная обстановка, связанная с обильными осадками. Удару стихии подвергались многие территории республики, включая Ялту и Гурзуф. При этом «Артек» достойно принял вызов, который бросила ему погода. Все службы Международного детского центра работали в штатном режиме и были готовы к предотвращению любых возможных угроз.

В период паводка «Артек» лишь сутки работал в режиме чрезвычайной ситуации. Этого времени хватило, чтобы предотвратить негативное воздействие погоды и организовать безопасное пребывание детей в обычном режиме.

Мы предусмотрели до 2025 года работы по берегоукреплению и отводу селевых потоков, а также дополнительное строительство объектов с закрытой инфраструктурой, чтобы погодные условия никак не влияли на образовательные процессы, — сообщил Константин Федоренко.

Деятельность МДЦ «Артек»

Образовательные программы «Артека» реализуются вместе с сотней тематических партнеров. В «Артеке» работает 150 студий дополнительного образования.

«Артек» — это не только территория отдыха и образования для детей, но и самая масштабная в стране площадка для крупнейших федеральных и международных событий для ребят. Они проходят в течение всего года.

В этом году в «Артеке» впервые провели заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе, это новый опыт для «Артека». Планируется создать в «Артеке» Центр олимпиадной подготовки с уникальными кадрами. Уже не первый год в «Артеке» реализуется и конкурс «Новая волна» — изюминка майской смены. В «Артеке» также прошел и финал самого масштабного конкурса школьников «Большая перемена». Международный фестиваль «Алые паруса «Артека» — еще одна традиция Международного детского центра.

В «Артеке» многие годы действовала Школа пионерских работников, которая готовила вожатых для школ. В 2020 году главой Министерства просвещения Российской Федерации было принято решение возродить на базе МДЦ «Артек» школу педагогических работников, которая будет в том числе готовить советников директоров школ по воспитанию. Программа была разработана и реализовывалась совместно с Российским движением школьников, Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО. Были обучены 2503 слушателя из 10 пилотных субъектов страны.

Советники уехали с новым опытом, навыками, а также рабочим инструментом, который позволит им реализовывать задачи, поставленные президентом Российской Федерации, по воспитанию школьников нашей страны, — подчеркивает Константин Федоренко.

Как попасть в «Артек»?

«Артек» – это главный детский центр страны не только с точки зрения масштабов или истории, но также и доступности для каждого ребенка. Практически все путевки распределяется бесплатно. Главной платой за возможность попасть в лучший детский центр страны по-прежнему остаются достижения в образовании или творчестве, а главное – желание побывать у нас. Чтобы попасть в «Артек», нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе (АИС) Путевка. Ссылка и телефоны службы поддержки есть на нашем официальном сайте.

Критерии отбора детей прозрачны и понятны. На сайт загружается информация обо всех достижениях, наградах и навыках ребенка, на основе которой выстраивается рейтинг кандидата. При возникновении любых вопросов можно обратиться в службу поддержки. Также в «Артек» можно попасть, победив во всероссийских конкурсах или выиграв путевку от тематических партнеров.

Говоря о мотивации ребят, которая помогает им приехать в «Артек», Константин Федоренко рассказал об одном примере: