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Константин Шимановский снова избран председателем Ялтинского городского совета
фото: Ялтинский городской совет

Константин Шимановский снова избран председателем Ялтинского городского совета

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 21:28 19.09.2024

Кандидатуру Константина Шимановского единогласно поддержали депутаты городского совета третьего созыва на 1-й сессии. В своём выступлении Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета отметил, что депутатский корпус обновился почти на 70%.

Честь возглавить городской совет мне выпала уже во второй раз. Оправдаю оказанное мне доверие и готов ближайшую пятилетку своей жизни посвятить нашему прекрасному городу. Благодарю ялтинцев, что поддержали нашу команду на местных выборах. В этот раз в городской совет прошли 26 депутатов от «Единой России» и 2 от «Либерально-демократической партии». Среди вновь избранных депутатов много представителей молодёжи. Уверен, что они зададут дальнейший темп, внесут новые идеи по развитию Ялты. На новую пятилетку заходим с большими амбициозными планами. По-прежнему будем работать по принципу – всё лучшее детям! Двигаемся дальше к новым рубежам!, — уточнил Константин Шимановский. 

источник: Ялтинский городской совет 

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