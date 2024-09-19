Константин Шимановский снова избран председателем Ялтинского городского совета

Кандидатуру Константина Шимановского единогласно поддержали депутаты городского совета третьего созыва на 1-й сессии. В своём выступлении Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета отметил, что депутатский корпус обновился почти на 70%.
Честь возглавить городской совет мне выпала уже во второй раз. Оправдаю оказанное мне доверие и готов ближайшую пятилетку своей жизни посвятить нашему прекрасному городу. Благодарю ялтинцев, что поддержали нашу команду на местных выборах. В этот раз в городской совет прошли 26 депутатов от «Единой России» и 2 от «Либерально-демократической партии». Среди вновь избранных депутатов много представителей молодёжи. Уверен, что они зададут дальнейший темп, внесут новые идеи по развитию Ялты. На новую пятилетку заходим с большими амбициозными планами. По-прежнему будем работать по принципу – всё лучшее детям! Двигаемся дальше к новым рубежам!, — уточнил Константин Шимановский.
источник: Ялтинский городской совет
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