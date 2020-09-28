Константин Затулин: инициатор конфликта в Карабахе — Азербайджан

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает азербайджанские и турецкие власти ответственными за обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Инициатива здесь, вне всяких сомнений, принадлежит Азербайджану, — заявил Затулин Daily Storm . — В отличие от того недоразумения, которое было не так давно и которое можно списать на случайность, эта акция была подготовлена. Это тяжелое обвинение в адрес Азербайджана, который и не скрывал на высоком уровне о намерениях в случае неудачи в переговорах решить вопрос силой. Понимаю, что Азербайджан уязвлен. С 1994 года постоянно готовит себя к войне. Поддавливает Минскую группу, чтобы она приняла его вариант урегулирования. Ответственность в ухудшении обстановки на тех, кто поддерживал эти стремления Азербайджана, [я имею в виду] Турцию, которая и совсем недавно, и теперь точно была в курсе этих планов. Надо понимать, что ценность жизни людей из непризнанного государства такая же, как и в признанном. Жизнь людей имеет значение, напоминаю о лозунге… Не будучи готовыми признавать какие-то вещи Армения и Азербайджан на пути к компромиссу ничего не достигнут.

России, подчёркивает парламентарий, следует использовать все свое влияние для урегулирования ситуации.

Безусловно, России стоит предпринимать шаги, потому что обострение в Нагорном Карабахе способно дестабилизировать весь регион. Особенно с учетом того, что Турция уже делает заявления, что она во всем поддерживает Азербайджан. Это может означать очень серьезное испытание для режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Очевидно, что мы сталкиваемся с очередной пробой сил со стороны Азербайджана, и здесь от России многое зависит, для того чтобы использовать свое влияние и свести к минимуму военные действия и их прекратить. Дипломатическими усилиями, если этих усилий будет недостаточно на этом этапе, должны быть подтверждены обязательства, чтобы не дать разрастись конфликту. Показать, что мы верны обязательствам, которые взяты участниками ОДКБ. Это не распространяется на нагорно-карабахский конфликт, но это распространяется на Армению, которая членствует в ОДКБ. В соответствии с пунктом договора, агрессия против одной из стран-участниц означает агрессию против всех других, в том числе и России, — передаёт слова Константина Затулина «Эхо Москвы» .

Депутат прокомментировал и роль Турции во вспыхнувшем конфликте.

В последнее время военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многократно усилилось. Мы только что были свидетелями обострения на армяно-азербайджанской границе, которое позволило Турции и Азербайджану продемонстрировать готовность выступать с солидарных позиций. Турция готова поддерживать Азербайджан во всех его действиях. После истории на границе в Азербайджане были проведены масштабные военные учения. Под предлогом этих учений в Нахичевани были развернуты турецкие вооруженные силы, военная техника. У меня нет уверенности, что дело ограничилось только лишь учениями. Военный бюджет Азербайджана растет, он непрерывно закупает вооружение. Я считаю, что все это очень опасно. Я думаю, что здесь не должно быть никакой двусмысленности вроде той, которую мы допустили из лучших побуждений в 2016 году, когда публично на официальном уровне не назвали того, кто на самом деле был инициатором «апрельского обострения». Мы тогда приложили усилия к прекращению конфликта, и он прекратился. Как показывает нынешний эпизод, от того, что мы что-то недоговариваем, аппетит той стороны, которая готова пойти на нарушение режима прекращения огня, только увеличивается. Если мы опять будем делать вид, будто не понимаем, кто на самом деле начал эти военные действия, то ни к чему хорошему это не приведет. Сегодня впервые за многие годы обстрелу подвергся Степанакерт. То есть речь идет уже не о столкновении на линии разграничения сторон, а об обстреле столицы НКР и есть жертвы среди мирного населения. Это ни в какие ворота не лезет, — заявил Затулин в интервью «МК» .

Константин Затулин прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха и заявление помощника Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева о том, что цель Азербайджана – вернуть Нагорный Карабах:

Пашинян говорит Карабаху, что при нем Армения не сдаст республику. Это имеет отношение к ситуации внутри армянского общества. Это не влияет на сам конфликт, это внутриармянский вопрос. В Азербайджане есть желание вернуть Карабах, но в составе независимого Азербайджана его не было. Он был в составе Азербайджанской ССР, которая уже его не контролировала. Это надо было бы учесть, потому что есть старое римское правило «Чем владеешь». Этот конфликт стал одним из эпизодов, которые привели к распаду СССР. Все это надо понимать, потому что все спекуляции на тему, что это «наша территория» нуждаются в осмыслении и пересмотре.

Напомним, что 27 сентября на линии соприкосновения в Карабахе, вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт. В результате, есть погибшие среди гражданских и военных. В Ереване, Степанакерте и Баку объявлено военное положение.

Источник: Институт стран СНГ в Севастополе