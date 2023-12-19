Константин Затулин награжден православным Орденом Святого Александра Невского

19 декабря Константин Затулин присутствовал на торжественном богослужении в московском храме Святого Николая Мирликийского в Заяицком, посвящённом памяти Святого, глубоко почитаемого в народе под именем Николая Угодника.

По окончанию службы Высокопреосвященнейший Кирилл, Митрополит Ставропольский и Невинномысский, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, временно управляющий также Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией вручил Константину Затулину православный Орден Святого Александра Невского, которым депутата от Сочинского округа наградил Святейший Патриарх Кирилл.

В ответном слове Константин Затулин выразил глубокую признательность Патриарху Кириллу. Он также подчеркнул своё уважение к трудам Митрополита Кирилла:

Зная Вас многие годы, с тех пор как Вы стали наместником Донского монастыря в Москве, а затем работая вместе с Вами в Совете по казачеству при Президенте Российской Федерации, считаю для себя честью получить из Ваших рук награду Святейшего Патриарха в волнующий день памяти чтимого и любимого всем нашим народом Святителя Николая.

Орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущим в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви.

Константин Затулин прежде был награждён:

Орденом преподобного Сергия Радонежского,

Орденами святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней,

Орденом Святого Саввы (Сербская православная церковь),

Орденом преподобного Серафима Саровского,

25 декабря 2018 года Владимир Путин наградил Константина Затулина Орденом Александра Невского.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы Константина Затулина