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Константин Затулин награжден православным Орденом Святого Александра Невского

Константин Затулин награжден православным Орденом Святого Александра Невского

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:14 19.12.2023

19 декабря Константин Затулин присутствовал на торжественном богослужении в московском храме Святого Николая Мирликийского в Заяицком, посвящённом памяти Святого, глубоко почитаемого в народе под именем Николая Угодника.

По окончанию службы Высокопреосвященнейший Кирилл, Митрополит Ставропольский и Невинномысский, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, временно управляющий также Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией вручил Константину Затулину православный Орден Святого Александра Невского, которым депутата от Сочинского округа наградил Святейший Патриарх Кирилл.

Константин Затулин награжден православным Орденом Святого Александра Невского Константин Затулин награжден православным Орденом Святого Александра Невского Константин Затулин награжден православным Орденом Святого Александра Невского

В ответном слове Константин Затулин выразил глубокую признательность Патриарху Кириллу. Он также подчеркнул своё уважение к трудам Митрополита Кирилла:

Зная Вас многие годы, с тех пор как Вы стали наместником Донского монастыря в Москве, а затем работая вместе с Вами в Совете по казачеству при Президенте Российской Федерации, считаю для себя честью получить из Ваших рук награду Святейшего Патриарха в волнующий день памяти чтимого и любимого всем нашим народом Святителя Николая.

Орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского награждаются военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущим в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской Православной Церкви.

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Константин Затулин прежде был награждён:

Орденом преподобного Сергия Радонежского,

Орденами святого благоверного князя Даниила Московского II и III степеней,

Орденом Святого Саввы (Сербская православная церковь),

Орденом преподобного Серафима Саровского,

25 декабря 2018 года Владимир Путин наградил Константина Затулина Орденом Александра Невского.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы Константина Затулина

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