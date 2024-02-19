Константин Затулин предлагает отменить акт о передаче Крыма УССР. Аргументы есть

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с РИА Новости предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР, признав его незаконным. Напомним, Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца — 26 апреля — указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

Я считаю, что акт о передаче Крыма из РСФСР в УССР 1954 года нужно было бы сегодня вновь рассмотреть и отменить, признав его незаконным, — сказал Затулин РИА Новости.

По его словам, сегодня киевские власти продолжают зомбирование собственного населения, рассказывая, что у Украины в виде Крыма украли украинскую землю.

Так вот, украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого, на протяжении сотен лет — это был российский регион и в 1954 году у России Крым украли. Неважно, что это называлось решением Верховного совета, а до этого — высшего партийного органа, — подчеркнул Затулин.

По его словам, тогда никого в России, и в том числе в Крыму, не опрашивали на предмет передачи полуострова в состав УССР.

Конечно, люди в 1954 году не могли себе представить, что пройдет не так уж много времени, и Советский Союз распадется. То, что в 1954 году было сделано, на самом деле, нарушило процедуры и законы в тот момент существовавшие, и никто сегодня, кроме Российской Федерации, которая является наследницей Советского Союза, не вправе судить на законодательном уровне о принятых тогда актах, — подчеркнул Затулин.

По его словам, несмотря на то, что Республика Крым и Севастополь в 2014 году вернулись обратно в Россию и в этом вопросе поставлена точка, представители киевской власти в информационном поле продолжают бесконечные спекуляции, что у них отобрали «их Крым, Ялту и море».

Все это неправда. В течение всех лет с 1954 по 2014 Крым был в плену. Он был в плену у страны, которая не могла обеспечить его бесконфликтное существование, которая в Крыму кроме особняков ничего не строила, не обращала внимание на нужды местного населения. После прихода Крыма в состав России, мы видим, что построены дороги и электростанции… Подавляющее большинство крымчан понимает, что судьба Крыма с Россией, — сказал Затулин.

По его словам, решение 1954 года является уроком, что ни под каким предлогом, даже самым замечательным, нельзя заниматься экспериментами с телом собственного государства и частью своего народа.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».