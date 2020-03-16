Конституционный суд России одобрил закон о поправках в Конституцию

Президент подпишет закон 18 марта?

Конституционный суд России одобрил предложенный Владимиром Путиным пакет поправок в Конституцию РФ, говорится в постановлении суда. Из 15 судей Конституционного Суда в принятии решения участвовали 14, отсутствовал судья Константин Арановский.

В решении говорится, что данное заключение судей «незамедлительно направляется президенту России»:

Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию России 15 января 2020 года во время своего послания Федеральному собранию. Очевидно, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Также прогнозируем, что сам закон Путин подпишет 18 марта, в день 6-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Обнуление президентских сроков.

Одна из наиболее «горячих» поправок – о сроках президентства, т.н. «обнуление», которое, по мнению экспертов, позволит Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Решение о предельном числе сроков полномочий (сроков полномочий подряд), в течение которых возможно занятие должности главы государства с республиканской формой правления одним лицом (в том числе в качестве переходных положений), всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями, — говорится в заключении Конституционного суда России.

В результате судьи пришли к выводу, что «вопрос о предельном числе сроков полномочий… главы государства решен таким образом, что соответствующие ограничения не предусматриваются или редуцируются, в том числе в качестве переходных положений в связи с изменением их регулирования.

По мнению судей КС, это решение (об обнулении президентских сроков) «должно в любом случае сопровождаться другими институциональными гарантиями».

К таковым относятся прежде всего развитый парламентаризм, реальная многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, — сказано в заключении суда.

С полным списком поправок, вносимых в Конституцию, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.