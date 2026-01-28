Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Конституционный суд РФ велел поправить закон о налоге при обмене недвижимости﻿
Новости Республики

Конституционный суд РФ велел поправить закон о налоге при обмене недвижимости﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:45 28.01.2026

«РГ» публикует важное решение Конституционного суда о налоге при обмене недвижимости.

Суть проблемы в следующем — хозяйка участка Любовь Селюкова обменяла землю кадастровой стоимостью почти в три миллиона рублей на участок стоимостью 421 тысячу рублей. Стороны признали обмен равноценным. Но налоговая инспекция доначислила Селюковой НДФЛ в 140 тыс. рублей. И она обратилась в суд.

Суды трех инстанций в итоге решили, что и к договору мены применимы принципы договора купли-продажи. А значит, что налоги и при таком обмене надо платить. Тогда Селюкова обратилась в КС.

Там доводы гражданки проверили и пришли к выводу, что «противоречивость судебной практики и разъяснений финансовых органов по вопросу о налоговых последствиях совершения гражданами в личных целях обмена недвижимого имущества лишает налогоплательщиков возможности разумно предвидеть последствия своих действий» КС велел федеральному законодателю внести в законодательство необходимые изменения. А все решения судов по делу Любови Селюковой пересмотреть.

источник: «Российская газета»

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.