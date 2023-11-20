Консультации специалистов Росреестра в Севастополе. Были уже и будут еще

Сотрудники Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю ежемесячно проводят консультации для граждан, обучающие семинары для бизнес-сообществ, личные приемы и совместные информационно-консультационные мероприятия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и объединениями.

Политика Росреестра в настоящее время направлена на сокращение сроков государственной регистрации прав, государственного кадастрового учета, а также на устранение причин, препятствующих проведению учетно-регистрационных действий. Ведомство стало более открытым для диалога по всем направлениям деятельности. К задачам Управления также можно отнести мониторинг качества оказания государственных услуг Росреестра, обеспечение взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и объединениями, гражданами по вопросам, входящим в компетенцию Управления, — цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олесю Калинкину.

15 ноября состоялось первое совместное мероприятие Росреестра, Севреестра, ДИЗО и ДАиГ при участии общественного совета Управления с дачными и садоводческими товариществами. Председатели более 150 садоводческих товариществ, расположенных на территории Севастополя, пришли на встречу, чтобы найти пути решения имеющихся проблем.

В приемной Президента Российской Федерации в городе Севастополе также проведен личный прием граждан. Жители Севастополя обращались с вопросами о пересечении границ земельных участков, об оформлении земли по гаражной амнистии, о регистрации права общего имущества жильцов многоквартирного дома, о порядке перераспределения земельных участков и другие. В ходе приёма оказана консультационная помощь и даны соответствующие поручения.

Ближайшие консультации специалистов Росреестра состоятся:

консультации для граждан по вопросам предоставления документов на ГКУ, ГПН и др. пройдут 14.12.2023 с 09:00 до 11:00 в МФЦ

по адресу: г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 34

по адресу: г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 34 консультации и обучающие семинары для бизнес-сообществ по вопросам подачи документов в электронном виде пройдут 14.12.2023 с 10:00 до 12:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д.42Б, к. 6

прием граждан состоится 12.12.2023 в Управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29 корпус 3, 3 этаж.

По интересующим вопросам обращайтесь по номеру телефона (8692) 24-41-72 (приемная руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю).