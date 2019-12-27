Контакт-центр здравоохранения Севастополя в праздники будет работать круглосуточно

Единый контакт-центр здравоохранения города Севастополя будет работать в круглосуточном режиме во все дни новогодних праздников — с 31 декабря по 8 января.

В контакт-центре можно получить ответы на вопросы, связанные с медицинским обслуживанием. В их числе: запись на приём к врачу, прикрепление к поликлинике, обеспечение льготными лекарствами, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, качество оказания услуг, — отмечают в «Медицинском информационно-аналитическом центре».

Телефон Единого контакт-центра здравоохранения в Севастополе:

8 (800) 5-800-800 (с мобильного);

0 (800) 5-800-800 (с домашнего).

Это многоканальный номер, поэтому абонентам не приходится долго ждать, пока ответят на его звонок. Если занят один оператор, то ответит другой; если заняты все, абонент будет поставлен в очередь, и на его звонок ответит первый освободившийся сотрудник. Все звонки бесплатны, — отмечают специалисты.

СПРАВКА: Контакт-центр был создан в феврале 2018 года. Он обеспечивает связь жителей города с медицинскими организациями и призван увеличить доступность и эффективность предоставляемых услуг, обеспечить информационную прозрачность работы больниц и поликлиник. Каждый месяц операторы обслуживают более 30 тысяч звонков.