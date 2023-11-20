Контекстная реклама — эффективный способ продвижения товаров и услуг. В чём суть

поисковые системы;

социальные сети;

веб-сайты и блоги;

электронная почта;

мобильные приложения;

видеоплатформы.

Контекстная реклама может быть настроена на показ объявлений в зависимости от конкретного контекста, ключевых слов, интересов аудитории, местоположения, устройства и других параметров. Это позволяет рекламодателям более точно достигать своей целевой аудитории.

Выбор площадок зависит от целевой аудитории, характера продукта или услуги, а также стратегии маркетинга рекламодателя. Разнообразие доступных платформ предоставляет возможность адаптировать кампании под различные потребности и цели.