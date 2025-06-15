Контрольно-измерительные приборы: ассортимент и применение

Любой вид техники ценится в первую очередь за исправность и непрерывность в работе. Как нельзя актуальны такие качества для контрольно-измерительных приборов (КИП) — устройств, назначение которых определяется выявлением точных значений самых различных характеристик. В огромной мере от исправности функционирования данного типа техники зависят не только безопасность использования тяжелого или сложного оборудования, но и зачастую здоровье и жизнь многих людей. Именно поэтому к используемым в профессиональной деятельности аппаратам законодательством предъявляются самые строгие требования. Главным из них является ежегодное прохождение поверки — процедуры проверки исправности, осуществлять которую имеют право только метрологические лаборатории с государственной аккредитацией. При положительном результате устройство получает клеймо или штамп в свидетельство, на котором есть год проведения и код поверителя. Помимо этой проверки, СИ получают уникальный номер, под которым они вносятся в Госреестр после тестирования в специальных центрах. Для сложных приборов обязательно наличие техпаспорта, в котором производитель проставляет маркировку, идентичную нахоящейся на корпусе устройства. Также нужен документ, который подтверждает право владения оборудованием — чек, арендный договор, накладная.

Ассортимент

Все контрольно-измерительные приборы (https://va-rus.ru/) делятся на категории и виды по определенным характеристикам. Существуют классификации по сфере применения, метрологическому назначению, классу точности, способу выдачи показаний, типу питания и т. д. Наиболее понятной и чаще всего используемой является классификация по измеряемой величине:

Термометр — служит для фиксирования температуры воздуха, а также температурного режима внутри мягких материалов, жидкостей (погружным щупом). Может автоматически отключаться и устанавливать диапазон измерений, показывает уровень заряда батарей, способен выдавать показания в °С, °F. Диапазон измерений — от −50°С до +270°С.

Шумомер — измеряет уровень звукового давления в дБ. Выдает показания на цифровой и аналоговой шкале, работает непрерывно и с автоматическим отключением, способен отмечать границы диапазона и сигнализировать при выходе за них. Может улавливать звуковые колебания в диапазоне от 31,5 Гц до 8 кГц.

Ультразвуковой дефектоскоп — предназначен для выявления скрытых дефектов внутри материалов и изделий, для контроля качества сварки, измерения толщины покрытий и изделий. Имеет объемную оперативную память, вмещающую до нескольких десятков значений, способен работать при влажности до 80% и t +15 +25°С без перерыва до 20 часов.

Кроме этого, высоким спросом в профессиональной деятельности пользуются следующие цифровые портативные КИП: термогигрометры, толщиномеры, анемометры, манометры, секундомеры, мультиметры, мегаомметры и т. д.

Применение

Без различного рода средств измерений и контроля не обходится ни одна сторона человеческой жизни или сфера производства и экономики. Наиболее важную роль они играют в медицине, помогая диагностировать серьезные патологии, выполняя важные контролирующие функции во время оперативных вмешательств и реабилитационного периода. Без них невозможно было бы эффективно решить продовольственную проблему: с помощью СИ и контроля создаются и поддерживаются нужные режимы для переработки, длительного хранения и перевозки продуктов питания. Не менее значима их роль в энергетической и металлургической, машиностроительной и фармацевтической, деревообрабатывающей и ряде других отраслей.

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