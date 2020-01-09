Контрольно-счётная палата в Севастополе будет экономить и на себе

Контрольно-счётная палата в Севастополе будет работать в новом здании.

С приобретением здания для Контрольно-счетной палаты нам, как планировалось, удастся сэкономить на аренде помещений. Необходимо ускорить процесс передачи здания КСП. До конца января постарайтесь передать здание, – поручил врио губернатора Михаил Развожаев вице-губернатору Алексею Парикину.

По словам специалистов, аренда помещения на ул. Воронина, где ранее работал аппарат Контрольно-счетной палаты, ежегодно обходилась городскому бюджету в 7 млн рублей. Административное здание, которое приобретено для Контрольно-счетной палаты, расположено на ул. Шварца/Пирогова, д. 26/д.3.