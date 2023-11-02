Координационно-методический совет СЗФО: знания — имидж профессии нотариуса

Это только кажется, что мероприятие, которое 27-28 октября состоялось в Санкт-Петербурге, сугубо узкопрофессиональное и интересно только нотариальному сообществу. Координационно-методический совет — место, где, нотариусы, можно сказать, сверяют часы: вырабатывают единую позицию по тем или иным сложным правовым вопросам; формируют единый — без преувеличения, золотой стандарт совершения нотариальных действий. Продолжим излагать образно: отсюда рукой подать до приёма в нотариальной конторе, а, следовательно, до прав и интересов граждан и юридических лиц. И речь не только о Северо-Западе РФ, ведь на КМС в Петербурге приехали представители 22 регионов страны. В их числе президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

Знания, как известно, вселяют уверенность. А уверенные действия — лучший вклад в имидж нотариата. Так что координационно-методический совет — развенчаем ещё один стереотип — нельзя назвать исключительно научно-практическим мероприятием. Пожалуй, это была одна из главных мыслей проникновенной вступительной речи Почётного президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Ивановны Сазоновой.

Наверное, никто не учится больше, нежели нотариальный корпус. Конечно, это обусловлено изменениями законодательства, сложностью правоприменения. Но здоровая конкуренция в нотариате строится именно на знаниях, на опыте. А ещё на великодушии и милосердии! На умении понимать и отзываться на просьбы граждан, — отметила Почётный президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Сазонова.

А просьбы граждан бывают настолько разные, что нотариус просто обязан быть мультиправоведом: экспертом в области не только гражданского права, но также семейного, земельного и даже финансового. Вот, скажем, тема доклада заведующей кафедрой нотариата Санкт-Петербургского государственного университета, члена Научно-консультативного совета Федеральной нотариальной палаты, кандидата юридических наук Наталии Рассказовой: «Наследование финансовых инструментов. Права супругов при наследовании ценных бумаг, прав по форвардным контрактам».

В случае, когда наследодатель являлся инвестором, в корзине которого целый набор различного рода соответствующих инструментов (бездокументарные ценные бумаги, имущественные паи, фьючерсы и т.д.), нотариус должен обладать необходимыми знаниями, чтобы правильно сформулировать и описать наследственную массу в свидетельстве о праве на наследство. Особенно, учитывая, что инвестиции сегодня могут оцениваться в сотни тысяч рублей, а завтра — в миллионы (или наоборот). Потому так важно, во-первых, описать имущество именно на момент открытия дела; во-вторых, вписать в свидетельство переходящие по наследству права по соответствующим договорам. Тогда не будет путаницы — что человек получил в наследство. Если на момент открытия дела это были условные сто рублей, которые через месяц превратились в миллион, то наследством будут являться сто рублей; а в соответствующем договоре происходит замена стороны: наследодателя сменяет наследник, состояние которого выросло до миллиона.

О вопросах размещения нотариусами сведений в публичных реестрах подробно рассказал нотариус Люберецкого нотариального округа Московской области Олег Рзянин. С докладами о важных вопросах организации нотариальной деятельности, в том числе, организации и ведения нотариального архива выступила нотариус Ступинского нотариального округа Московской области Наталья Ильина. Актуальные вопросы изменения законодательства о нотариате прокомментировал начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Сергей Егоров.

Изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» были в центре внимания выступления Президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой и Президента Нотариальной палаты Калининградской области Жанны Ремесло.

Огромное внимание вызвал доклад доцента Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, кандидата юридических наук Юрия Поварова «Проблемы совершения нотариальных действий в корпоративной сфере (в срезе развития судебной практики)». Каждый день в работе нотариуса возникают вопросы, связанные с осуществлением обратившимися лицами корпоративных прав и нужно оперативно и грамотно разрешить все поступающие вопросы.

Отметим, что с приветственными словами также выступила председатель Координационно-методического совета нотариальных палат СЗФО РФ, президент Нотариальной палаты Калининградской области Жанна Ремесло. А также начальник отдела по контролю в сфере нотариата и адвокатуры ГУ Минюста РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Ващенко.

И несколько слов о гении места, в котором прошёл Координационно-методический совет. И это вовсе не реклама отеля, в конференц-зале которого состоялось мероприятие. Мы и название говорить не будем, но обязательно отметим, что ещё в 1781-м году, согласно указу Екатерины II именно в этом здании на будущем Большом проспекте Петроградской стороны было основано «малое народное» училище — одна из шести первых школ столицы империи. Позже Введенская гимназия станет самым крупным подобного плана учебным заведением.

В этом здании в течение семи лет учился Александр Блок. В ремесленном училище, которое располагалось здесь позже, учился Юрий Гагарин. Мы с вами находимся, по сути, в школе, — обратилась к участникам КМС президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. — И это место как никакое другое подходит для получения новых знаний для того, чтобы отшлифовать имеющиеся и, разумеется, проникнуться духом истории нашего замечательного города, нашего Санкт-Петербурга.

Следующий Координационно-методический совет нотариальных палат Северо-Западного округа РФ состоится в Вологде, в марте 2024 года.

источник: Нотариальная палата Санкт-Петербурга