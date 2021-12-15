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Копить? Нет, невозможно.... Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 13% крымчан
фото: pxhere.com

Копить? Нет, невозможно…. Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 13% крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:59 15.12.2021

В ковид выросло число жителей Крыма, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений.

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 62% крымчан: 51% ведут примерный учет личных финансов, а 11% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 38% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 55%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 69%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (54%), а строгий — для мужчин (15%), — отмечают в пресс-службе  SuperJob.

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 крымчан: на срок менее полугода — 32%, на полгода—год — 17%, на более длительный период — 13%. Каждый третий (38%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (37% против 24% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (17 и 8% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Крыма с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (23%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (43%).

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У 48% крымчан полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 11% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 13% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 15%, от полугода до года — 9%. Еще у 4% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у крымчан с доходами менее 50 тыс. руб. (53%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (11%).

Время проведения опроса: 9 ноября — 9 декабря 2021 года

Копить? Нет, невозможно.... Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 13% крымчан

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