Копытень европейский — лекарственные свойства и применение

Копытень европейский – растение, покрывающее почву под деревьями и образующее ковер, очень сильно распространено оно на территории лесов Сибири и европейской части России. Копытень европейский входит в состав множества лекарственных препаратов.

Копытень, несмотря на своё необычное название, издревле был очень распространен. Его использовали в магии и народной медицине. Но только в совсем недавнее время официальная фармакология обратила внимание на эту траву. Копытень европейский – это вечнозеленое растение, растущее в лесах России. Листья этого растения темно-зеленые, зимой они хорошо сохраняются под снегом.

Странно, но листья копытня опадают только после того, как перезимуют холодный период и дождутся начала лета. Узнать копытень европейский, несмотря на то, что он растет в лесу со множеством других растений, можно легко. Выглядит он так: на вьющемся и длинном стебле расположены кожистые листья с достаточно длинным черенком, на вид это всё напоминает форму копыта. Отсюда следует собственно название – «копытень европейский». Запах этого растения довольно-таки горький, с оттенками перца. Почувствовать его можно только тогда, когда вы разотрете в руках листья растения.

От того, что копытень довольно-таки своеобразно выглядит, специфически пахнет, и имеет некую долю ядовитости, он имеет много разных названий. Перечислим несколько наименований этого растения: «рвотный корень», «рвотник», «дикий перец», «заячий корень», «земляной ладан», «подлесник», «сердечник» и множество других названий. Употреблять копытень следует в меру и очень осторожно, потому что он ядовитый. И ядовиты не отдельные части растения, а всё оно полностью. Если пренебречь всеми правилами осторожности при использовании лекарственных средств, в основу которых входит копытень, то можно получить серьёзное отравление.

Для лекарственных препаратов народной медицины использую только корни и листья копытня. Корни выкапывают либо весной, либо осенью. А листья желательно собирать во время цветения растения, это примерно до середины июня. Но, по сути, если разобраться, то листья можно заготавливать на протяжении всего лета, вплоть до начала осени. Сушить листья копытня необходимо в тени. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, а температура не должна превышать пятидесяти градусов тепла.

Копытень европейский — применение в народной медицине

Для ревматических, суставных и головных болей используют компрессы с отваром копытня, различные примочки или масла. Для лечения глазных болезней необходимо прибегнуть к отвару из листьев копытня.

Копытень можно использовать в качестве лекарственного препарата, когда вы больны воспалением легких, простудой, бронхитом, астмой или туберкулезом, потому что копытень обладает противовоспалительным, отхаркивающим и бронхорасширяющим эффектом. Чтобы излечить эти болезни, нужно употреблять копытень в виде отвара или же настойки на спирту. Чтобы отвар копытня не был слишком резким, его перед употреблением разбавляют либо мёдом, либо горячим молоком.

Лекарственную ценность представляют корневища, стебли и листья копытня европейского, в составе которого есть:

эфирное масло;

эвгенол;

смолы;

дубильные вещества;

флавоноиды кверцетин и кемпферол;

слизи;

крахмал;

органические кислоты;

фенолкарбоновые кислоты.

Копытень также используют для лечения заболеваний желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, желчного и мочевого пузырей и печени. В более раннее время копытень использовали для лечения желтухи.

Если вы страдаете головными болями, бессонницей, повышенной нервной возбудимостью, невротическими состояний, эпилепсией или мигренью, то в качестве успокаивающего средства принимайте копытень европейский.

Собранное сырье в высушенном и свежем виде обладает следующим действием:

мочегонным;

желчегонным;

слабительным;

противоглистным;

отхаркивающим;

противовоспалительным;

кровоостанавливающим;

седативным;

адреналиноподобным;

спазмолитическим;

противосклеротическим.

В больших дозах или в больших концентрациях растение используют, как сильное рвотное средство.

В маленьких концентрациях настойка листьев копытня европейского применяется для лечения женских болезней, а ещё приводит в норму сердечную деятельность, повышает тонус вен, применяется для ускорения кровотока.

Употребление порошка или отвара из копытня европейского рекомендовано при необходимости в лечении алкоголизма или при отравлении для вызова рвотных позывов, причем сильных.

В альтернативной медицине отвар листьев и корней растения назначают при:

Гастритах, заболеваниях кишечника, как противовоспалительное и спазмолитическое.

Болезнях печени, почек, как желчегонное и мочегонное.

Эпилепсии, нервной возбудимости, сильной головной боли, как успокоительное средство.

При водянке, желтухе, экземе, как мочегонное.

Подагре, ревматизме, как противовоспалительное.

Глазных болезнях для промывания глаз.

Высокой температуре, простуде и лихорадочных состояниях для нормализации температуры. Для этого отвар растворяют в молоке, приправленном медом и растопленным сливочным маслом.

Гноящихся ранах и ожогах в качестве компрессов и примочек. Для лечения гнойных ран и пролежней часто назначают настои из цветка колбы.

Для лечения судорог у маленьких деток отвар рекомендуют делать не на воде, а на козьем молоке, а перед началом лечения обязательно посоветоваться с педиатром.

Порошок из корней рекомендуют вдыхать при носовых кровотечениях, насморке, сильной головной боли.

Соком свежих листьев натирают места, пораженные угревой сыпью.

Свежие измельченные листья прикладывают к долго не заживающим ранам, к фурункулам. Также открытые раны рекомендуют посыпать свежим порошком куркумы, обладающим свойствами мощного антисептика.

При укусах насекомых спиртовой настойкой смазывают воспаленные участки кожи или посыпают порошком сухих корней.

При диарее помогает сухой порошок корневищ, разведенный в теплом молоке. Это снадобье также обладает профилактическим противоглистным действием.

Прием сухого порошка трижды в день назначают как терапевтическое противоглистное средство.

Настойку корней на водке пьют при воспалении легких, начальных формах туберкулеза, истерии, мигрени.

Для наружного применения можно самостоятельно изготовить мазь. Для этого смешать половину чайной ложечки порошка высушенных корней с 100 г жира (барсучьего, норкового, бараньего, козьего) или растительного масла (шиповникового, облепихового, оливкового, кунжутного). Хранить в холодильнике в непрозрачной таре. Применять не чаще 1 раза в день при кожных высыпаниях, натирать больные суставы и места ушибов для того, чтобы снять воспаление.

С целью излечения человека от алкогольной зависимости лечебный курс человек может проходить, не подозревая об этом. То есть концентрированный отвар копытня смешивается с алкоголем, после того как больной его выпивает, у него начинается рвота. После серии таких приемов в дальнейшем алкоголь (без копытня) также вызывает у человека сильную рвоту.

В то время, когда была распространена традиция нюхать табак, в него специально добавляли сухие листья копытня европейского: люди считали что таким образом он придает лечебную силу табака, усиливает собственно его табачный эффект. Происходило это в основном в Европе. Сейчас же это растение используют для украшения ландшафта.

Копытень европейский — свойства

В состав копытня европейского входят эфирное масло, различные смолы, алкалоиды, крахмал, слизь, гликозиды, дубильные вещества, флавоноиды и многое другое.

Копытень европейский обладает обширнейшими фармакологическими свойствами. Он вызывает рвотное, отхаркивающее, бронхорасширяющее противовоспалительное, кровоостанавливающее, слабительное действия, а также обладает жаропонижающим, ранозаживляющим, мочегонным, глистогонным, успокаивающим, противосклеротическим свойствами. Также копытень европейский используют для лечения различных ран, образовавшихся гнойных язв, чесотки.

Копытень европейский — Приготовление

Копытень европейский используют для изготовления мазей для наружного применения. Делают это так: измельчают корни копытня в порошок и смешивают с маслом, вазелином, салом либо жиром. Чтобы мазь была наиболее эффективна, жир необходимо использовать барсучий, а масло – облепиховое или кедровое.

Из копытня можно приготовить не только мази и масла, но также настойки, отвары, настои, порошки. Порошки, кстати, делаются из корня копытня. Всё это, кроме масел и мазей, можно употреблять вовнутрь.

Чтобы приготовить суточную норму лечебной настойки, необходимо взять две чайных ложки копытня европейского, высыпать в термос и залить стаканом крутого кипятка.

Противопоказания к употреблению копытня

Копытень европейский хоть и слабоядовитое растение, но принимать его следует только с разрешения и по рекомендациям врача.

Препараты копытня европейского в любых дозах и концентрациях противопоказаны при:

беременности; индивидуальной непереносимости; обострении язвенной болезни.



Остерегайтесь передозировки! Ни в коем случае не принимайте за один приём больше двух столовых ложек препарата.

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