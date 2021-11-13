 Корабль настоящий – пожар условный: учения в Севастополе, на транспортном рефрижераторе «Мангуп»

12 ноября в Севастополе, на транспортном рефрижераторе «Мангуп», который пришвартован к одному из причалов на территории Инкермана, прошли пожарно-тактические учения.

Согласно замыслу, во время огневых работ, проводимых бригадой сварщиков, произошло возгорание в машинном отделении судна. Экипаж предпринял попытку одолеть пламя первичными средствами пожаротушения, но безрезультатно. Стали раздаваться хлопки газовоздушной смеси (они были имитированы при помощи пиротехнических средств). Капитан объявил тревогу и передал информацию в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю по номеру «101». К месту происшествия по повышенному рангу вызова – № 2 – были направлены подразделения севастопольского пожарно-спасательного гарнизона. Первые расчёты огнеборцев, прибывшие на место уловной чрезвычайной ситуации, оценили обстановку и запросили дополнительные силы. От членов экипажа пожарные узнали, что на борту остался один человек, который не смог покинуть задымлённый корабль. Включившись в аппараты на сжатом воздухе, звенья газодымазащитной службы направились на его поиски. Условного пострадавшего удалось обнаружить и в кратчайший срок с использованием спасательного устройства сопроводить на берег, где медики оказали ему первую помощь, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

На месте был развернут оперативный штаб, координирующий действия задействованных сил. Для оперативной ликвидации пожара на палубах была организована пенная атака. Параллельно онгеборцы производили охлаждение бортов корабля при помощи лафетных стволов, препятствуя распространению пламени на пришвартованные поблизости прогулочные суда. С моря аналогичные действия выполняли специалисты Черноморского флота России: воду в сторону «пылающего корабля» подавали непосредственно с прибывшего на помощь пожарного катера.

Кроме того, в утверждённый «сценарий» тренировки в процессе вносились неожиданные дополнительные вводные.

Отработали несколько внештатных ситуаций, который могут произойти на пожаре. В первом случае на связь перестало выходить одно из звеньев. На поиск огнеборцев были направлены дополнительные силы. Из трюма условно потерявшие сознание пожарные были вынесены на свежий воздух, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели подчеркивают: для морского города такая легенда учений крайне актуальна. Подобные пожары действительно случаются. Например, в прошлом году в Севастополе случилось возгорание на рыболовецком судне. Огнеборцы не допустили распространения пламени за пределы машинного отделения и быстро ликвидировали пожар.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.