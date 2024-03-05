Корейская кухня — если не пробовали, то стоит попробовать точно

Корейская кухня https://kimchifamily.kz/ — это удивительное сочетание вкусов, текстур и ароматов. Она обычно известна своим разнообразием блюд и акцентом на свежие ингредиенты. Основой корейской кухни являются рис, мясо (чаще всего говядина, свинина, курица или рыба), овощи и морепродукты. Один из главных элементов — это банчан, ассортимент различных закусок, которые подаются к главному блюду.

Также важную роль играют приправы и соусы, такие как кимчи (квашеная капуста), гочучжанг (острый красный перчатый соус), соевый соус, сесамовое масло и многое другое. Корейская кухня славится своими жареными, жаренными, вареными и жареными блюдами, а также традиционными рагу, супами и горячими кастрюлями, такими как кимчи чигэ и буджигэ.

Топ корейских блюд, которые любят во всём мире

Некоторые из самых популярных корейских блюд, которые широко известны и любимы по всему миру, таковы: