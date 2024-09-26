Коридор трезвости: в Симферополе будут ловить нетрезвых водителей

С 27 по 29 сентября 2024 года Госавтоинспекция г. Симферополя проводит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверке на состояние опьянения подвергаются все водители, проезжающие по участкам, где проходит «коридор трезвости».

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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