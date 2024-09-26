Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | Коридор трезвости: в Симферополе будут ловить нетрезвых водителей
актуально в республике
Коридор трезвости: в Симферополе будут ловить нетрезвых водителей
иллюстрация: Госавтоинспекция Крыма

Коридор трезвости: в Симферополе будут ловить нетрезвых водителей

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 12:24 26.09.2024

С 27 по 29 сентября 2024 года Госавтоинспекция г. Симферополя проводит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверке на состояние опьянения подвергаются все водители, проезжающие по участкам, где проходит «коридор трезвости».

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

Узнайте больше:  В Севастополе состоялась Всероссийская неделя безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.