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Корм для собак мелких пород: как выбрать лучшее питание для маленького друга
фото: pikist.com

Корм для собак мелких пород: как выбрать лучшее питание для маленького друга

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 15:44 18.05.2025

Собаки мелких пород — йоркширские терьеры, чихуахуа, той-терьеры, шпиц и другие миниатюрные компаньоны — требуют особого внимания к рациону. Их пищеварительная система устроена иначе, чем у средних и крупных собак, а обмен веществ работает быстрее. Это делает выбор корма особенно важным: питание должно быть питательным, легкоусвояемым и сбалансированным. В этой статье рассмотрим, что из себя представляет корм для маленьких собак, как правильно выбирать, что должно входить в состав и чего стоит избегать.

Особенности кормов для собак мелких пород

Корма, предназначенные для маленьких собак, имеют следующие особенности:

  • небольшой размер гранул — удобно жевать даже собакам с миниатюрной челюстью.
  • повышенная калорийность — мелкие собаки тратят больше энергии на килограмм массы тела.
  • высокая усвояемость — пищеварение у маленьких пород более чувствительное.
  • добавки для здоровья зубов, кожи и шерсти — мини-породы склонны к стоматологическим проблемам и кожным раздражениям.

Корм для маленькой собаки не может быть просто уменьшенной копией обычного корма. Это продукт, созданный с учётом физиологических и метаболических особенностей.

Основные виды кормов

Корма для собак мелких пород делятся на несколько видов по консистенции и методу обработки. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Сухой корм

Это наиболее популярный формат благодаря удобству хранения и кормления. Сухие гранулы хорошо очищают зубы и способствуют профилактике зубного налёта. Однако важно выбирать корма с высоким содержанием мясных ингредиентов и без дешёвых наполнителей.

Плюсы:

  • удобство дозировки
  • долгий срок хранения
  • гигиеничность

Минусы:

  • некоторые собаки плохо едят сухой корм без подмесов
  • нужно следить за потреблением воды

Влажный корм (паучи, консервы, паштеты)

Этот тип корма особенно нравится питомцам — он вкусный, ароматный и легко усваивается. Влажный корм подходит для собак с чувствительным пищеварением и плохими зубами.

Плюсы:

  • высокая вкусовая привлекательность
  • легко жевать
  • полезен для собак с плохим аппетитом

Минусы:

  • дороже сухого корма при постоянном кормлении
  • быстро портится после вскрытия

Паштеты

Мягкая текстура особенно удобна для щенков, пожилых собак и питомцев с проблемами зубов. Хорошие паштеты содержат мясо, овощи, витамины и минералы.

Полувлажные корма

Реже встречаются в продаже. Это что-то среднее между сухим и влажным кормом. Имеют короткий срок хранения и могут содержать сахар или глицерин — стоит внимательно читать состав.

Как правильно выбрать корм

При выборе корма для собаки мелкой породы следует учитывать несколько факторов:

Возраст питомца

  • Щенки нуждаются в корме с повышенным содержанием белка, кальция и энергии.
  • Взрослые собаки требуют сбалансированного состава с акцентом на поддержание активности.
  • Пожилые собаки нуждаются в легкоперевариваемом корме с пониженной калорийностью и поддержкой суставов.

Физиологические особенности

  • Склонность к аллергии
  • Проблемы с зубами
  • Чувствительный желудок
  • Избыточный или недостаточный вес

Состав

Идеальный корм должен содержать:

  • мясо или рыбу в качестве первого ингредиента
  • качественные источники жиров — куриный жир, лососевое масло
  • злаки и овощи — рис, картофель, батат
  • пробиотики и пребиотики — для здоровья ЖКТ
  • витамины и минералы, включая кальций, фосфор, омега-3 и омега-6 жирные кислоты

Избегайте кормов, в составе которых:

  • мясокостная мука и субпродукты неизвестного происхождения
  • сахар, соль, ароматизаторы
  • искусственные красители и консерванты
  • зерновые наполнители в избытке (кукуруза, пшеница)

Что должно быть в составе обязательно

Для собак мелких пород особенно важны следующие компоненты:

  • животный белок высокого качества — основа энергии и здоровья мышц.
  • жиры — источник энергии, особенно при высоком метаболизме.
  • клетчатка — для правильного пищеварения.
  • антиоксиданты — поддержка иммунитета.
  • кальций и фосфор — для костей и зубов.
  • L-карнитин — помогает контролировать вес и поддерживать работу сердца.

Популярные бренды кормов для мелких пород

На рынке зоотоваров выделяется несколько брендов, выпускающих качественные линейки специально для собак малых размеров. Ниже представлены производители, заслужившие доверие владельцев и ветеринаров.

Alleva

Итальянский бренд, выпускающий холистик-корма с высокой долей мяса и минимальной переработкой ингредиентов. В линейке Alleva есть варианты для собак мелких пород с чувствительным пищеварением, а также гипоаллергенные формулы.

Преимущества:

  • высокий процент мясных ингредиентов
  • беззерновые и низкозерновые рецепты
  • прозрачный состав

Grandorf

Известен как гипоаллергенный корм с пробиотиками. Отлично подходит для собак с чувствительным ЖКТ. Варианты для мелких пород содержат утку, индейку, ягнёнка, а также ингредиенты для поддержки иммунитета и суставов.

Особенности:

  • без курицы и глютена
  • пробиотики в составе
  • хорошая усвояемость

Craftia

Отечественный бренд, делающий ставку на натуральный состав и разнообразие вкусов. В линейке есть специальные рецепты для собак миниатюрных пород, включая варианты с лососем, ягнёнком и уткой.

Отличия:

  • преимущественно мясной состав
  • оптимальный размер гранул для мелких пород
  • подходит для ежедневного кормления

Award

Позиционируется как функциональное питание с научным подходом к формуле. Варианты для мелких пород включают компоненты для здоровья сердца, зубов и кожи. Нередко используются необычные источники белка — например, кролик или индейка.

Плюсы:

  • поддержка специфических потребностей
  • натуральные компоненты
  • без искусственных добавок

Rawiwel

Этот бренд делает ставку на минимальную термическую обработку и натуральные ингредиенты. Особенно популярен среди сторонников кормления ближе к природному рациону. Есть как сухие, так и влажные варианты.

Подходит для:

  • чувствительных собак
  • включения в смешанное питание
  • любителей свежих вкусов

Hunterpet

Бренд предлагает сбалансированное питание, ориентированное на потребности собак разных пород и размеров. Корма отличаются хорошей усвояемостью, а линейка для мелких пород поддерживает здоровье шерсти, зубов и пищеварения.

Особенности:

  • поддержка здоровья ЖКТ и кожи
  • удобный размер гранул
  • конкурентная цена при хорошем составе

Forza

Итальянский бренд с ветеринарными диетами и ежедневными линейками. Специализируется на использовании натуральных ингредиентов, морской рыбы и фитокомпонентов. Корма Forza10 Small Breed подходят для собак с аллергией, дерматологическими и пищеварительными проблемами.

Преимущества:

  • противоаллергическая линейка
  • натуральные добавки (алоэ, розмарин, папайя)
  • легкая усвояемость

Дополнительные советы по кормлению

  • Соблюдайте суточную норму. Маленьким собакам нельзя переедать — это быстро приводит к лишнему весу.
  • Не меняйте корм резко. Переход на новый продукт должен занимать 5–7 дней.
  • Следите за питьевым режимом. Особенно если собака ест сухой корм.
  • Регулярно проверяйте зубы и стул. Питание напрямую влияет на общее здоровье.

Эксперты просят учесть: корм для собак мелких пород — это не просто еда, а важнейшая часть заботы о здоровье питомца. При выборе важно учитывать возраст, активность, пищеварительные особенности и состав корма. Отдавайте предпочтение проверенным брендам и внимательно читайте этикетки. Правильно подобранный корм обеспечит собаку долгой, активной и радостной жизнью.

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