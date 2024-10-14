Корма для кошек: особенности, виды, бренды, критерии выбора

На рынке кормов для кошек существует множество брендов, которые можно разделить на разные категории в зависимости от качества и специализации продукции:

Эконом-класс

Эти корма обычно содержат больше злаков и субпродуктов, чем мяса, а также имеют меньшую пищевую ценность.

Whiskas

Friskies

Kit Cat

Darling

Премиум-класс:

В кормах этой категории содержание мяса выше, а состав более сбалансирован по питательным веществам.

Purina One

Royal Canin (включает широкий ассортимент лечебных и специализированных кормов)

(включает широкий ассортимент лечебных и специализированных кормов) Hill’s Science Plan

Pro Plan

Супер-премиум-класс

Эти корма отличаются высоким качеством ингредиентов (мясо высокого класса, минимум зерновых, нет субпродуктов) и тщательно сбалансированным составом.

Acana

Brit Care

Grandorf

Bozita

Josera

Холистики:

Холистические корма считаются наивысшим классом. Они используют исключительно натуральные ингредиенты и подходят для кошек с особыми потребностями.

Orijen

GO!

NOW Fresh

Farmina N&D

Almo Nature

Отметим здесь также, что существуют корма, которые относятся как к категории супер-премиум, так и к категории холистиков. К таковым, к примеру, относится корм для кошек Monge итальянского производства. У компании несколько линеек:

Monge Natural Superpremium:

сухие и влажные корма супер-премиум класса.

включают мясо и рыбу высокого качества, богатые белками.

разделены по возрастным группам (для котят, взрослых и пожилых кошек), а также по особым потребностям (для стерилизованных кошек, с чувствительным пищеварением и др.).

Monge Vetsolution:

лечебные корма для кошек с различными проблемами здоровья (почечная недостаточность, диарея, ожирение и т.д.).

разработаны для поддержки здоровья при наличии определенных заболеваний.

назначаются ветеринаром.

Monge Gemon:

более доступная линия, ориентированная на поддержание оптимального питания домашних кошек.

включает сухие и влажные корма, которые отличаются сбалансированным содержанием витаминов и минералов.

Ну и, завершая тему брендов, специализирующихся на производстве кормов для кошек, отметим «ветеринарные» компании. Они создают продукты для лечения и профилактики определенных заболеваний (диабет, почечная недостаточность, проблемы с пищеварением и др.).