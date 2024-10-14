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Корма для кошек: особенности, виды, бренды, критерии выбора
фото: pikist.com

Корма для кошек: особенности, виды, бренды, критерии выбора

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:03 14.10.2024

Корма для кошек — это категория товаров, предназначенных для обеспечения полноценного питания домашних кошек. В зависимости от их состава и формы выпуска, они делятся на несколько основных групп:

Сухие корма:

  • содержат минимальный процент влаги (около 10%).
  • удобны в хранении и экономичны.
  • имеют долгий срок годности.
  • важно следить за доступом к воде, так как сухие корма могут вызывать обезвоживание.

Влажные корма (консервы, паучи):

  • содержат больше влаги (около 75–85%), что помогает поддерживать водный баланс кошки.
  • включают кусочки мяса, рыбы или других ингредиентов в соусе или желе.
  • более аппетитные и ароматные для животных.

Полувлажные корма:

  • компромисс между сухими и влажными кормами с влагосодержанием около 25–35%.
  • более мягкие, чем сухие, но не такие насыщенные влагой, как консервы.

Лечебные корма:

  • специальные продукты, созданные для кошек с определёнными заболеваниями (например, проблемы с почками, аллергии, ожирение).
  • назначаются ветеринаром для поддержания здоровья животного.

Диетические и гипоаллергенные корма:

  • предназначены для кошек с чувствительным пищеварением или аллергиями.
  • изготавливаются из специально подобранных ингредиентов, исключающих потенциальные аллергены.

Корма по возрасту и образу жизни:

  • для котят (с повышенным содержанием белка и жиров).
  • для взрослых кошек.
  • для пожилых кошек (с учетом снижения активности и метаболизма).
  • для стерилизованных кошек, а также кошек, живущих в помещении или ведущих активный образ жизни.

Качественные корма содержат мясо или рыбу в качестве основного ингредиента, витамины, минералы и другие питательные вещества.

Корм для кошек — бренды

На рынке кормов для кошек существует множество брендов, которые можно разделить на разные категории в зависимости от качества и специализации продукции:

Эконом-класс

Эти корма обычно содержат больше злаков и субпродуктов, чем мяса, а также имеют меньшую пищевую ценность.

  • Whiskas
  • Friskies
  • Kit Cat
  • Darling

Премиум-класс:

В кормах этой категории содержание мяса выше, а состав более сбалансирован по питательным веществам.

  • Purina One
  • Royal Canin (включает широкий ассортимент лечебных и специализированных кормов)
  • Hill’s Science Plan
  • Pro Plan

Супер-премиум-класс

Эти корма отличаются высоким качеством ингредиентов (мясо высокого класса, минимум зерновых, нет субпродуктов) и тщательно сбалансированным составом.

  • Acana
  • Brit Care
  • Grandorf
  • Bozita
  • Josera

Холистики:

Холистические корма считаются наивысшим классом. Они используют исключительно натуральные ингредиенты и подходят для кошек с особыми потребностями.

  • Orijen
  • GO!
  • NOW Fresh
  • Farmina N&D
  • Almo Nature

Отметим здесь также, что существуют корма, которые относятся как к категории супер-премиум, так и к категории холистиков. К таковым, к примеру, относится корм для кошек Monge итальянского производства. У компании несколько линеек:

Monge Natural Superpremium:

  • сухие и влажные корма супер-премиум класса.
  • включают мясо и рыбу высокого качества, богатые белками.
  • разделены по возрастным группам (для котят, взрослых и пожилых кошек), а также по особым потребностям (для стерилизованных кошек, с чувствительным пищеварением и др.).

Monge Vetsolution:

  • лечебные корма для кошек с различными проблемами здоровья (почечная недостаточность, диарея, ожирение и т.д.).
  • разработаны для поддержки здоровья при наличии определенных заболеваний.
  • назначаются ветеринаром.

Monge Gemon:

  • более доступная линия, ориентированная на поддержание оптимального питания домашних кошек.
  • включает сухие и влажные корма, которые отличаются сбалансированным содержанием витаминов и минералов.

Ну и, завершая тему брендов, специализирующихся на производстве кормов для кошек, отметим «ветеринарные» компании. Они создают продукты для лечения и профилактики определенных заболеваний (диабет, почечная недостаточность, проблемы с пищеварением и др.).

  • Hill’s Prescription Diet
  • Royal Canin Veterinary Diet
  • Purina Pro Plan Veterinary Diet

Супер-премиум однозначно лучше, чем корма «масс-маркет»?

Отличия супер-премиум и масс-маркет кормов

Состав:

  • масс-маркет: часто содержит большое количество злаков (кукуруза, пшеница) и субпродуктов, таких как кости, кожа и т.д. Мясные ингредиенты могут быть представлены в виде мясной муки или субпродуктов низкого качества.
  • супер-премиум: в основе лежат мясные ингредиенты высокого качества (филе, цельное мясо), злаки используются минимально или заменяются на более усваиваемые источники углеводов (например, картофель, рис). Кроме того, в кормах супер-премиум класса обычно нет искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов.

Пищевая ценность:

  • масс-маркет: часто менее сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов. Может вызывать переедание, так как насыщает меньше, и кошка требует большего количества корма для насыщения.
  • супер-премиум: сбалансирован по питательным веществам и витаминам. Меньший объём пищи даёт больше пользы, так как усвояемость выше.

Индивидуальный подход:

  • масс-маркет: ограниченный выбор специализированных кормов, больше ориентирован на общие нужды без учета специфических потребностей (например, для стерилизованных кошек, с чувствительным пищеварением).
  • супер-премиум: учитываются индивидуальные особенности кошек, такие как возраст, порода, активность, аллергии или хронические заболевания. Есть специализированные линейки для стерилизованных животных, котят, кошек с проблемами почек и т.д.

Качество сырья:

  • масс-маркет: используется более дешевое сырьё, что отражается на качестве ингредиентов.
  • супер-премиум: сырье часто отбирается тщательно и подлежит строгим проверкам качества.

Ситуации, где масс-маркет может быть предпочтительным:

  • если кошка здорова, не имеет аллергий или чувствительного пищеварения, и у владельца ограничен бюджет, качественный корм масс-маркета может вполне удовлетворить её потребности.
  • некоторые кошки могут привередничать и предпочитать конкретные марки из сегмента масс-маркет из-за вкусовых добавок.

Когда супер-премиум объективно лучше:

  • если кошка имеет проблемы с пищеварением, аллергии, заболевания почек или другие хронические заболевания.
  • если вы хотите кормить питомца продуктом с более качественным составом, меньше подвергающимся обработке и содержащим больше полезных элементов (витаминов, минералов).

Супер-премиум корма в большинстве случаев действительно лучше по составу и пищевой ценности, но выбор корма зависит от состояния здоровья и потребностей вашей кошки, а не только от класса продукта.

Основные критерии выбора корма для кошек

Состав корма:

  • основной источник белка: кошки — облигатные хищники, им необходим белок животного происхождения. Идеально, если на первом месте в составе указанное мясо (курица, индейка, лосось и т.д.) или рыба. Избегайте кормов, где первыми идут злаки или субпродукты.
  • злаки: многим кошкам трудно усваивать злаки, такие как пшеница, кукуруза и соя. Лучше выбирать корма с низким содержанием злаков или вообще без них (grain-free).
  • отсутствие искусственных добавок: избегайте кормов с искусственными консервантами, красителями и ароматизаторами.
  • жиры и масла: Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты важны для здоровья кожи и шерсти. В качественных кормах должны присутствовать полезные источники жиров, такие как рыбий жир или масла из животных.

Возраст кошки:

  • котята (до 1 года): корм должен быть высококалорийным и богатым белками и жирами, так как растущему организму нужно больше энергии.
  • взрослые кошки (от 1 до 7 лет): сбалансированное питание с умеренным содержанием калорий, белков и жиров.
  • пожилые кошки (от 7 лет): с возрастом у кошек замедляется метаболизм, поэтому им нужны корма с меньшим содержанием калорий, но при этом с высоким уровнем белка для поддержания мышечной массы.

Потребности здоровья:

  • стерилизованные/кастрированные кошки: им требуются корма с пониженной калорийностью и контролем содержания магния, чтобы предотвратить набор веса и проблемы с мочевыводящей системой.
  • аллергии и чувствительное пищеварение: для кошек с аллергиями или проблемами с ЖКТ лучше выбирать гипоаллергенные корма или корма с ограниченным количеством ингредиентов.
  • заболевания: существуют лечебные корма, предназначенные для кошек с проблемами почек, ожирением, диабетом и другими заболеваниями. Их рекомендуется использовать по назначению ветеринара.

Форма корма:

  • сухой корм: удобен в хранении, помогает удалять зубной налет, но может способствовать обезвоживанию, поэтому всегда должна быть свежая вода в доступе.
  • влажный корм: обеспечивает кошку дополнительной влагой, что особенно важно для кошек с заболеваниями почек или мочевыводящих путей. Также подходит для животных, которые пьют мало воды.
  • комбинированный рацион: многие ветеринары рекомендуют комбинировать сухой и влажный корм, чтобы обеспечить баланс влаги и твердой пищи в рационе.

Порода и активность:

  • активные кошки: кошкам, которые много двигаются или ведут активный образ жизни, требуется больше калорий и белков.
  • домашние кошки: если кошка живет в квартире и мало двигается, выбирайте корм с пониженным содержанием жиров и калорий, чтобы предотвратить ожирение.

Качество и репутация бренда:

  • проверяйте отзывы о бренде и кормах.
  • выбирайте бренды, которые проходят независимые тесты на качество и безопасность.
  • желательно избегать кормов с неясной или неопределенной информацией о производителе и составе.

Ветеринарные рекомендации:

  • если у кошки есть особые медицинские потребности или хронические заболевания, лучше всего консультироваться с ветеринаром. Он может рекомендовать специализированный или лечебный корм.

Цена и доступность:

  • дорогие корма (супер-премиум и холистики) не всегда лучше для всех кошек, но, как правило, они содержат меньше наполнителей и более качественные ингредиенты.
  • важно, чтобы корм был доступен и его можно было без труда приобрести в будущем.

При выборе корма всегда ориентируйтесь на состав, возраст кошки, ее индивидуальные потребности и активность. Регулярные осмотры у ветеринара помогут вовремя корректировать рацион для поддержания здоровья питомца.

Корм или «натуралка»? 

Ветеринары часто рекомендуют специализированные промышленные корма для животных по нескольким важным причинам, связанным с питательной ценностью, балансом питательных веществ и практичностью. Вот основные аргументы в пользу готовых кормов по сравнению с «натуралкой» (натуральной пищей):

Баланс питательных веществ:

  • специализированные корма: промышленные корма (особенно качественные — супер-премиум и холистические) тщательно разработаны с учётом всех потребностей кошек. Они содержат сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья питомца. Этот баланс трудно добиться при кормлении натуральными продуктами.
  • натуралка: хотя многие владельцы предпочитают готовить еду самостоятельно, здесь легко допустить ошибки. Например, кормить кошку исключительно мясом неправильно, так как ей также нужны важные витамины и минералы, такие как кальций (для костей), таурин (для сердца и зрения) и др. Сбалансировать рацион без профессиональных знаний — сложная задача.

Точное содержание таурина и других незаменимых веществ:

  • кошкам требуется таурин — незаменимая аминокислота, которая поддерживает здоровье сердца, зрения и иммунной системы. Недостаток таурина может вызвать серьёзные заболевания (например, сердечную недостаточность или слепоту). В готовых кормах таурин содержится в необходимом количестве.
  • при приготовлении пищи в домашних условиях сложно правильно дозировать таурин и другие жизненно важные вещества (например, витамины группы B, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты). Неправильные пропорции могут привести к нехватке или избытку этих элементов, что опасно для здоровья.

Легкость в использовании и хранении:

  • готовые корма: промышленные корма, особенно сухие, удобны в использовании — их можно легко хранить, они долго не портятся, и их не нужно готовить. С влажными кормами ситуация схожая: они быстро открываются и подаются.
  • натуральные продукты: требуют времени на приготовление и тщательного хранения, чтобы избежать порчи. Кроме того, приготовление сбалансированного рациона требует разнообразия ингредиентов и дополнительных усилий.

Контроль за калорийностью и весом:

  • специализированные корма: ветеринарные или лечебные корма содержат точное количество калорий, что помогает контролировать вес животного. Существуют корма для кошек, предрасположенных к ожирению, или для тех, кто страдает от лишнего веса.
  • натуральная пища: сложнее точно рассчитывать количество калорий, особенно если каждый день состав рациона меняется. Это может привести к избыточному потреблению калорий или, наоборот, к недостатку энергии.

Лечебные и специализированные корма:

  • многие промышленные корма разработаны для лечения и поддержания здоровья при определенных заболеваниях (проблемы с почками, диабет, аллергии, пищеварительные расстройства и др.). Эти корма созданы на основе исследований и поддерживают нормальное функционирование организма при наличии патологии.
  • натуральная пища не всегда может быть адаптирована для животных с хроническими заболеваниями, и в таких случаях владельцам приходится дополнять рацион специализированными добавками, что увеличивает риск ошибок.

Профилактика зубных проблем:

  • сухой корм: многие сухие корма для кошек разработаны так, чтобы во время жевания помогать удалять налет и зубной камень с зубов, что снижает риск заболеваний полости рта.
  • натуральная пища: если кошку кормят только мягкой пищей или кашами, это может привести к накоплению зубного налета и проблемам с зубами. Жевание твердого корма помогает сохранить зубы в лучшем состоянии.

Точность производства и контроль качества:

  • крупные производители кормов для животных проводят исследования, тестируют продукты на безопасность и проверяют состав, чтобы гарантировать качество. Большинство известных брендов кормов соответствуют стандартам AAFCO (Ассоциации американских специалистов по кормам для животных).
  • натуральная пища: приготовление дома не всегда позволяет точно контролировать качество и безопасность ингредиентов. Например, некоторые продукты могут содержать вредные бактерии (сальмонеллу) или токсины, которые опасны для кошек.

Стабильность рациона:

  • специализированные корма предлагают стабильность — каждый раз кошка получает одну и ту же сбалансированную порцию питательных веществ.
  • натуральная пища может варьироваться в зависимости от доступных ингредиентов, что усложняет поддержание постоянного уровня питательных веществ.

Таким образом, ветеринары рекомендуют специализированные корма, потому что они гарантируют баланс питательных веществ, их легко дозировать, и они подходят для различных этапов жизни и здоровья кошки. Хотя кормление «натуралкой» может быть полезным при условии, что оно правильно составлено, большинство владельцев сталкиваются с трудностями в обеспечении сбалансированного рациона, что может негативно сказаться на здоровье питомца.

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