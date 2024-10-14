Корма для кошек: особенности, виды, бренды, критерии выбора

Корма для кошек — это категория товаров, предназначенных для обеспечения полноценного питания домашних кошек. В зависимости от их состава и формы выпуска, они делятся на несколько основных групп:
Сухие корма:
- содержат минимальный процент влаги (около 10%).
- удобны в хранении и экономичны.
- имеют долгий срок годности.
- важно следить за доступом к воде, так как сухие корма могут вызывать обезвоживание.
Влажные корма (консервы, паучи):
- содержат больше влаги (около 75–85%), что помогает поддерживать водный баланс кошки.
- включают кусочки мяса, рыбы или других ингредиентов в соусе или желе.
- более аппетитные и ароматные для животных.
Полувлажные корма:
- компромисс между сухими и влажными кормами с влагосодержанием около 25–35%.
- более мягкие, чем сухие, но не такие насыщенные влагой, как консервы.
Лечебные корма:
- специальные продукты, созданные для кошек с определёнными заболеваниями (например, проблемы с почками, аллергии, ожирение).
- назначаются ветеринаром для поддержания здоровья животного.
Диетические и гипоаллергенные корма:
- предназначены для кошек с чувствительным пищеварением или аллергиями.
- изготавливаются из специально подобранных ингредиентов, исключающих потенциальные аллергены.
Корма по возрасту и образу жизни:
- для котят (с повышенным содержанием белка и жиров).
- для взрослых кошек.
- для пожилых кошек (с учетом снижения активности и метаболизма).
- для стерилизованных кошек, а также кошек, живущих в помещении или ведущих активный образ жизни.
Качественные корма содержат мясо или рыбу в качестве основного ингредиента, витамины, минералы и другие питательные вещества.
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Корм для кошек — бренды
На рынке кормов для кошек существует множество брендов, которые можно разделить на разные категории в зависимости от качества и специализации продукции:
Эконом-класс
Эти корма обычно содержат больше злаков и субпродуктов, чем мяса, а также имеют меньшую пищевую ценность.
- Whiskas
- Friskies
- Kit Cat
- Darling
Премиум-класс:
В кормах этой категории содержание мяса выше, а состав более сбалансирован по питательным веществам.
- Purina One
- Royal Canin (включает широкий ассортимент лечебных и специализированных кормов)
- Hill’s Science Plan
- Pro Plan
Супер-премиум-класс
Эти корма отличаются высоким качеством ингредиентов (мясо высокого класса, минимум зерновых, нет субпродуктов) и тщательно сбалансированным составом.
- Acana
- Brit Care
- Grandorf
- Bozita
- Josera
Холистики:
Холистические корма считаются наивысшим классом. Они используют исключительно натуральные ингредиенты и подходят для кошек с особыми потребностями.
- Orijen
- GO!
- NOW Fresh
- Farmina N&D
- Almo Nature
Отметим здесь также, что существуют корма, которые относятся как к категории супер-премиум, так и к категории холистиков. К таковым, к примеру, относится корм для кошек Monge итальянского производства. У компании несколько линеек:
Monge Natural Superpremium:
- сухие и влажные корма супер-премиум класса.
- включают мясо и рыбу высокого качества, богатые белками.
- разделены по возрастным группам (для котят, взрослых и пожилых кошек), а также по особым потребностям (для стерилизованных кошек, с чувствительным пищеварением и др.).
Monge Vetsolution:
- лечебные корма для кошек с различными проблемами здоровья (почечная недостаточность, диарея, ожирение и т.д.).
- разработаны для поддержки здоровья при наличии определенных заболеваний.
- назначаются ветеринаром.
Monge Gemon:
- более доступная линия, ориентированная на поддержание оптимального питания домашних кошек.
- включает сухие и влажные корма, которые отличаются сбалансированным содержанием витаминов и минералов.
Ну и, завершая тему брендов, специализирующихся на производстве кормов для кошек, отметим «ветеринарные» компании. Они создают продукты для лечения и профилактики определенных заболеваний (диабет, почечная недостаточность, проблемы с пищеварением и др.).
- Hill’s Prescription Diet
- Royal Canin Veterinary Diet
- Purina Pro Plan Veterinary Diet
Супер-премиум однозначно лучше, чем корма «масс-маркет»?
Отличия супер-премиум и масс-маркет кормов
Состав:
- масс-маркет: часто содержит большое количество злаков (кукуруза, пшеница) и субпродуктов, таких как кости, кожа и т.д. Мясные ингредиенты могут быть представлены в виде мясной муки или субпродуктов низкого качества.
- супер-премиум: в основе лежат мясные ингредиенты высокого качества (филе, цельное мясо), злаки используются минимально или заменяются на более усваиваемые источники углеводов (например, картофель, рис). Кроме того, в кормах супер-премиум класса обычно нет искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов.
Пищевая ценность:
- масс-маркет: часто менее сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов. Может вызывать переедание, так как насыщает меньше, и кошка требует большего количества корма для насыщения.
- супер-премиум: сбалансирован по питательным веществам и витаминам. Меньший объём пищи даёт больше пользы, так как усвояемость выше.
Индивидуальный подход:
- масс-маркет: ограниченный выбор специализированных кормов, больше ориентирован на общие нужды без учета специфических потребностей (например, для стерилизованных кошек, с чувствительным пищеварением).
- супер-премиум: учитываются индивидуальные особенности кошек, такие как возраст, порода, активность, аллергии или хронические заболевания. Есть специализированные линейки для стерилизованных животных, котят, кошек с проблемами почек и т.д.
Качество сырья:
- масс-маркет: используется более дешевое сырьё, что отражается на качестве ингредиентов.
- супер-премиум: сырье часто отбирается тщательно и подлежит строгим проверкам качества.
Ситуации, где масс-маркет может быть предпочтительным:
- если кошка здорова, не имеет аллергий или чувствительного пищеварения, и у владельца ограничен бюджет, качественный корм масс-маркета может вполне удовлетворить её потребности.
- некоторые кошки могут привередничать и предпочитать конкретные марки из сегмента масс-маркет из-за вкусовых добавок.
Когда супер-премиум объективно лучше:
- если кошка имеет проблемы с пищеварением, аллергии, заболевания почек или другие хронические заболевания.
- если вы хотите кормить питомца продуктом с более качественным составом, меньше подвергающимся обработке и содержащим больше полезных элементов (витаминов, минералов).
Супер-премиум корма в большинстве случаев действительно лучше по составу и пищевой ценности, но выбор корма зависит от состояния здоровья и потребностей вашей кошки, а не только от класса продукта.
Основные критерии выбора корма для кошек
Состав корма:
- основной источник белка: кошки — облигатные хищники, им необходим белок животного происхождения. Идеально, если на первом месте в составе указанное мясо (курица, индейка, лосось и т.д.) или рыба. Избегайте кормов, где первыми идут злаки или субпродукты.
- злаки: многим кошкам трудно усваивать злаки, такие как пшеница, кукуруза и соя. Лучше выбирать корма с низким содержанием злаков или вообще без них (grain-free).
- отсутствие искусственных добавок: избегайте кормов с искусственными консервантами, красителями и ароматизаторами.
- жиры и масла: Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты важны для здоровья кожи и шерсти. В качественных кормах должны присутствовать полезные источники жиров, такие как рыбий жир или масла из животных.
Возраст кошки:
- котята (до 1 года): корм должен быть высококалорийным и богатым белками и жирами, так как растущему организму нужно больше энергии.
- взрослые кошки (от 1 до 7 лет): сбалансированное питание с умеренным содержанием калорий, белков и жиров.
- пожилые кошки (от 7 лет): с возрастом у кошек замедляется метаболизм, поэтому им нужны корма с меньшим содержанием калорий, но при этом с высоким уровнем белка для поддержания мышечной массы.
Потребности здоровья:
- стерилизованные/кастрированные кошки: им требуются корма с пониженной калорийностью и контролем содержания магния, чтобы предотвратить набор веса и проблемы с мочевыводящей системой.
- аллергии и чувствительное пищеварение: для кошек с аллергиями или проблемами с ЖКТ лучше выбирать гипоаллергенные корма или корма с ограниченным количеством ингредиентов.
- заболевания: существуют лечебные корма, предназначенные для кошек с проблемами почек, ожирением, диабетом и другими заболеваниями. Их рекомендуется использовать по назначению ветеринара.
Форма корма:
- сухой корм: удобен в хранении, помогает удалять зубной налет, но может способствовать обезвоживанию, поэтому всегда должна быть свежая вода в доступе.
- влажный корм: обеспечивает кошку дополнительной влагой, что особенно важно для кошек с заболеваниями почек или мочевыводящих путей. Также подходит для животных, которые пьют мало воды.
- комбинированный рацион: многие ветеринары рекомендуют комбинировать сухой и влажный корм, чтобы обеспечить баланс влаги и твердой пищи в рационе.
Порода и активность:
- активные кошки: кошкам, которые много двигаются или ведут активный образ жизни, требуется больше калорий и белков.
- домашние кошки: если кошка живет в квартире и мало двигается, выбирайте корм с пониженным содержанием жиров и калорий, чтобы предотвратить ожирение.
Качество и репутация бренда:
- проверяйте отзывы о бренде и кормах.
- выбирайте бренды, которые проходят независимые тесты на качество и безопасность.
- желательно избегать кормов с неясной или неопределенной информацией о производителе и составе.
Ветеринарные рекомендации:
- если у кошки есть особые медицинские потребности или хронические заболевания, лучше всего консультироваться с ветеринаром. Он может рекомендовать специализированный или лечебный корм.
Цена и доступность:
- дорогие корма (супер-премиум и холистики) не всегда лучше для всех кошек, но, как правило, они содержат меньше наполнителей и более качественные ингредиенты.
- важно, чтобы корм был доступен и его можно было без труда приобрести в будущем.
При выборе корма всегда ориентируйтесь на состав, возраст кошки, ее индивидуальные потребности и активность. Регулярные осмотры у ветеринара помогут вовремя корректировать рацион для поддержания здоровья питомца.
Корм или «натуралка»?
Ветеринары часто рекомендуют специализированные промышленные корма для животных по нескольким важным причинам, связанным с питательной ценностью, балансом питательных веществ и практичностью. Вот основные аргументы в пользу готовых кормов по сравнению с «натуралкой» (натуральной пищей):
Баланс питательных веществ:
- специализированные корма: промышленные корма (особенно качественные — супер-премиум и холистические) тщательно разработаны с учётом всех потребностей кошек. Они содержат сбалансированное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья питомца. Этот баланс трудно добиться при кормлении натуральными продуктами.
- натуралка: хотя многие владельцы предпочитают готовить еду самостоятельно, здесь легко допустить ошибки. Например, кормить кошку исключительно мясом неправильно, так как ей также нужны важные витамины и минералы, такие как кальций (для костей), таурин (для сердца и зрения) и др. Сбалансировать рацион без профессиональных знаний — сложная задача.
Точное содержание таурина и других незаменимых веществ:
- кошкам требуется таурин — незаменимая аминокислота, которая поддерживает здоровье сердца, зрения и иммунной системы. Недостаток таурина может вызвать серьёзные заболевания (например, сердечную недостаточность или слепоту). В готовых кормах таурин содержится в необходимом количестве.
- при приготовлении пищи в домашних условиях сложно правильно дозировать таурин и другие жизненно важные вещества (например, витамины группы B, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты). Неправильные пропорции могут привести к нехватке или избытку этих элементов, что опасно для здоровья.
Легкость в использовании и хранении:
- готовые корма: промышленные корма, особенно сухие, удобны в использовании — их можно легко хранить, они долго не портятся, и их не нужно готовить. С влажными кормами ситуация схожая: они быстро открываются и подаются.
- натуральные продукты: требуют времени на приготовление и тщательного хранения, чтобы избежать порчи. Кроме того, приготовление сбалансированного рациона требует разнообразия ингредиентов и дополнительных усилий.
Контроль за калорийностью и весом:
- специализированные корма: ветеринарные или лечебные корма содержат точное количество калорий, что помогает контролировать вес животного. Существуют корма для кошек, предрасположенных к ожирению, или для тех, кто страдает от лишнего веса.
- натуральная пища: сложнее точно рассчитывать количество калорий, особенно если каждый день состав рациона меняется. Это может привести к избыточному потреблению калорий или, наоборот, к недостатку энергии.
Лечебные и специализированные корма:
- многие промышленные корма разработаны для лечения и поддержания здоровья при определенных заболеваниях (проблемы с почками, диабет, аллергии, пищеварительные расстройства и др.). Эти корма созданы на основе исследований и поддерживают нормальное функционирование организма при наличии патологии.
- натуральная пища не всегда может быть адаптирована для животных с хроническими заболеваниями, и в таких случаях владельцам приходится дополнять рацион специализированными добавками, что увеличивает риск ошибок.
Профилактика зубных проблем:
- сухой корм: многие сухие корма для кошек разработаны так, чтобы во время жевания помогать удалять налет и зубной камень с зубов, что снижает риск заболеваний полости рта.
- натуральная пища: если кошку кормят только мягкой пищей или кашами, это может привести к накоплению зубного налета и проблемам с зубами. Жевание твердого корма помогает сохранить зубы в лучшем состоянии.
Точность производства и контроль качества:
- крупные производители кормов для животных проводят исследования, тестируют продукты на безопасность и проверяют состав, чтобы гарантировать качество. Большинство известных брендов кормов соответствуют стандартам AAFCO (Ассоциации американских специалистов по кормам для животных).
- натуральная пища: приготовление дома не всегда позволяет точно контролировать качество и безопасность ингредиентов. Например, некоторые продукты могут содержать вредные бактерии (сальмонеллу) или токсины, которые опасны для кошек.
Стабильность рациона:
- специализированные корма предлагают стабильность — каждый раз кошка получает одну и ту же сбалансированную порцию питательных веществ.
- натуральная пища может варьироваться в зависимости от доступных ингредиентов, что усложняет поддержание постоянного уровня питательных веществ.
Таким образом, ветеринары рекомендуют специализированные корма, потому что они гарантируют баланс питательных веществ, их легко дозировать, и они подходят для различных этапов жизни и здоровья кошки. Хотя кормление «натуралкой» может быть полезным при условии, что оно правильно составлено, большинство владельцев сталкиваются с трудностями в обеспечении сбалансированного рациона, что может негативно сказаться на здоровье питомца.
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