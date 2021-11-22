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«Корона» на спад? В Крыму за сутки 814 случаев заражения

«Корона» на спад? В Крыму за сутки 814 случаев заражения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:32 22.11.2021

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 21 ноября в Крыму зарегистрировано 814 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 114 716 положительных на COVID-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 035 человек.

Количество выздоровевших за сутки — 811 человек, выздоровевших за весь период – 102 389. Число умерших – 4 318 920 пациентов скончались за минувшие сутки).

«Корона» на спад? В Крыму за сутки 814 случаев заражения

«Корона» на спад? В Крыму за сутки 814 случаев заражения

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