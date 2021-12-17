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За один день – 161 случай заражения коронавирусом в Севастополе
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавириус в Крыму: 200 + 1 — число заразившихся за сутки, скончались — 25 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:09 17.12.2021

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 201 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 124 981 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 786 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 368 человек, выздоровевших за весь период – 115 489, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

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Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

Коронавириус в Крыму: 200 + 1 - число заразившихся за сутки, скончались - 25 человек

Коронавириус в Крыму: 200 + 1 - число заразившихся за сутки, скончались - 25 человек

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