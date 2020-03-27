Коронавирус, бизнес и налоги: вопросы и ответы на актуальные вопросы предпринимателей

Вопрос: Как будет осуществляться прием и обслуживание налогоплательщиков в ближайшее время?

Ответ: Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Федеральной налоговой службой России принято решение закрыть для посещений районные налоговые инспекции для посетителей с 30.03.2020 по 03.04.2020. Прием и обслуживание налогоплательщиков после 03 апреля 2020 будет осуществляться по предварительной записи через сервис «Запись на прием в инспекцию» до особого распоряжения. В субботние дни временно прием приостановлен. Кроме того, реализовано взаимодействие с сотрудниками инспекций с применением мессенджера Skype.

Контакты Skype:

ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя –

ИФНС 9201 Севастополь — по общим вопросам;

ИФНС 9201 — 2 Севастополь — по вопросам задолженности.

Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Севастополю –

МРИ №1 9203 Севастополь;

ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя –

ИФНС 9204 Севастополь.

Вопрос : Изменены ли сроки предоставления отчетности?

Ответ: Да, изменены. В связи с тем, что Президент подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», все сроки отчетности, которые выпадают на этот срок, переносятся на ближайший рабочий день 06.04.2020 года.

Вопрос: Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России сообщил, «о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды». Как и когда будет представляться отсрочка?

Ответ: В соответствии с поручением ФНС России от 25 марта в отношении компаний и предпринимателей, сведения о которых включены в единый реестр малого и среднего предпринимательства, до 1 мая не будут применятся меры принудительного взыскания задолженности. Для данной отсрочки мер взыскания не требуется дополнительно обращаться в налоговые органы.

Для реализации возможности получения отсрочки на шесть месяцев ведется работа по изменению законодательства. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая.

Вопрос: Будут ли начисляться пени на сумму накопленной задолженности за период действия приостановления взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, объявленного 25 марта 2020 года?

Ответ: Вопрос о возможности начисления пеней в период моратория на взыскание в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства будет решен при изменении законодательства во исполнение поручений Президента Российской Федерации при определении порядка получения 6-месячной отсрочки погашения долгов.

Вопрос: Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам России сообщил о необходимости компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и приостановки по счетам?

Ответ: Нет. Приостановление мер взыскания предусмотрено с 25 марта 2020 года. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты относятся к периодам 2019 года.

Вопрос: Президент 25 марта 2020 года в обращении к гражданам сообщил о поддержке, в том числе отсрочке по налогам в отношении пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Кто относится к пострадавшим отраслям?

Ответ: Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством. По поручениям Правительства налоговыми органами организована работа по отсрочке взыскания в срок не ранее 1 мая путем направления требований об уплате налога и принятия решений о взыскании в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. Работа идет по спискам, предоставленным уполномоченными министерствами и ведомствами, либо по представленным ими кодам основного вида экономической деятельности. 25 марта приостановлено до 1 мая применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании задолженности в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Все данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.

Вопрос: Будут ли переносится сроки уплаты налоговых обязательств, о которых говорил Президент Российской Федерации в своем выступлении?

Ответ: Перенос срока уплаты налоговых обязательств будет законодательно урегулирован до 01.05.2020. До урегулирования данного вопроса действует «отсрочка» по взысканию задолженности со сроком возникновения – в 2020 году.

Вопрос: Какие ограничения введены в рамках проведения налоговых проверок?

Ответ: Федеральной налоговой службой России решено ввести оградительные меры, призванные минимизировать личное общение налогоплательщиков и сотрудников территориальных налоговых органов в виде приостановления до 1 мая 2020 года:

вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок, равно как и их проведение;

проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже начатым проверкам соблюдения валютного законодательства выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 01.06.2020.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе