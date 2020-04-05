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Коронавирус бродит по России: за сутки выявлено 658 новых случаев заболевания. Два из них – в Крыму
Фото: РИА Новости

Коронавирус бродит по России: за сутки выявлено 658 новых случаев заболевания. Два из них – в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:46 05.04.2020

В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Новых заболевших выявили в 14 регионах страны. Итого коронавирус «зацепил» 5 389 россиян в 79 регионах.

Большинство новых заболевших были зарегистрированы в Москве — 536 человек. В Крыму выявлено два случая заболевания.

Эти сутки были не такими хорошими, как предыдущие. У нас двое заболевших. Это двое членов семьи одного из последних заразившихся, который прибыл из Москвы, — пояснил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

В Роспотребнадзоре отметили, что выявили все контакты «новых больных».

Напомним, ранее в Крыму были выписаны двое заболевших. В оперативном штабе уточняют, что поправились и были выписаны за прошедшие 24 часа еще 22 человека. Таким образом, количество выздоровевших в России составляет 355 человек.

Печальная хроника: за сутки в России умерли два человека с COVID-19 (оба в Москве), число жертв заболевания достигло 45 по всей стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что в России пока не наблюдается взрывной рост распространения коронавируса, благодаря принимаемым противоэпидемиологическим мерам.

Коронавирус бродит по России: за сутки выявлено 658 новых случаев заболевания. Два из них – в Крыму

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